El Centre d’Orientació Educativa i Professional s’acosta als joves de les parròquies

A l’esquerra, la ministra Mònica Bonell i, al seu costat, Alain Cabanes (SFGA)

El secretari d’Estat d’Esports i Joventut, Alain Cabanes, ha exposat aquest dilluns al matí les línies estratègiques del Govern en matèria de joventut per a aquesta legislatura. Ho ha fet en el marc de la taula mixta de joventut, presidida per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i on, a banda dels actors polítics i tècnics de joventut de totes les institucions de l’Estat, hi participa també el Fòrum Nacional de la Joventut i l’associació Carnet Jove.

Durant la trobada s’ha anunciat que, amb l’objectiu d’acostar el servei que ofereix el Centre d’Orientació Educativa i Professional (COEP) a la joventut, una psicopedagoga del Centre es desplaçarà periòdicament pels punts joves dels comuns. Amb aquesta acció, des de l’Àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat es vol reorientar el funcionament del COEP per tal que sigui més accessible per a tothom.

La reunió de la taula mixta de joventut també ha estat l’ocasió per a exposar el treball de camp que s’està duent a terme per tal d’elaborar de nou Pla nacional de la Joventut. Un projecte que té com a objectiu marcar les línies d’actuació del Govern en aquesta matèria i que es va començar a treballar durant la darrera legislatura.