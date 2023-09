El Comú entrega a La Xarranca el nou espai de creació i exposició del Parc Central

Miquel Canturri i David Astrié lliurant les claus de la nova seu de La Xarranca (Comú d’Andorra la Vella)

El Comú d’Andorra la Vella ha fet entrega aquest dilluns, a l’associació de creadors La Xarranca, de les claus del nou espai d’expressió artística i exposició que ocuparà al Parc Central. Les instal·lacions, ubicades a la zona propera al llac, compten amb 120 metres quadrats on s’ha fet una intervenció durant els darrers mesos per tal d’adaptar-los a les necessitats del col·lectiu. Es tracta d’un espai, propietat del Comú, que té una localització cèntrica i que els darrers anys estava ocupat pels serveis de manteniment del parc. Des d’avui, i per un període inicial de dos anys prorrogables, La Xarranca pot començar a fer-ne ús com a local pluridisciplinari, on s’acolliran activitats, exposicions i tallers.

Aquesta acció complementa el vessant artístic i cultural del Parc Central, en el qual s’ha estat treballant darrerament. En aquest sentit, el cònsol major, David Astrié, que ha fet entrega de les claus a la presidenta de l’entitat, Mar Garcia, ha recordat els diferents projectes que s’han desenvolupat al parc en els últims anys per a convertir-lo en un espai dedicat a la creació: des de la construcció i la posterior cessió al Govern del Centre d’Art, fins a la instal·lació d’escultures d’artistes nacionals per a generar un museu d’art a l’aire lliure que ben aviat es completarà amb una nova obra fruit del concurs d’escultura urbana.

Canturri, Astrié i Mar Garcia a l’interior del centre de creació (Comú d’Andorra la Vella)

Per la seva banda, Mar Garcia ha agraït al Comú la cessió del local, del qual n’ha ressaltat especialment l’entorn natural que l’acompanya. L’objectiu de l’ens és “acostar a la ciutadania” la creació artística, per la qual cosa La Xarranca hi durà a terme tota mena d’activitats obertes al públic, com exposicions, presentacions editorials, tallers per a infants i xerrades com Les cantonades xerraires amb trobades dels associats per a parlar sobre art. De fet, l’espai s’inaugurarà oficialment aquest dimecres a la tarda amb la presentació de l’exposició col·lectiva dels socis Els tres Paus, al voltant del llegat de Pau Casals, Pablo Picasso i Pablo Neruda. Alhora, la presidenta de La Xarranca ha celebrat el fet que en els darrers mesos, des que va transcendir la notícia de l’adequació del local al Parc Central, el nombre de socis de l’entitat ha passat de la cinquantena a quasi 90.

El local es va inaugurar l’any 1992, al mateix temps que es va posar en marxa el Parc Central. L’encarregat del projecte va estar el mateix arquitecte que va dur a terme els treballs generals a la zona, Daniel Gelabert. En un inici, es va concebre com a espai de recepció i trobades institucionals, tot i que amb el pas dels anys ha anat canviant d’usos. És precisament arran d’aquest primer concepte que ara l’espai s’ha batejat com a L’institucional. Espai creatiu de La Xarranca.