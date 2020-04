Dues noves defuncions provinents de la residència Salita

Dues persones, que es trobaven al centre sociosanitari El Cedre i a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell respectivament, i que provenien de la residència Salita, han resultat difuntes en les darreres hores a causa del covid.

La xifra de finats pel virus ascendeix ara a 35, mentre que el nombre d’afectats ha augmentat en 14 i arribant a 696, havent-n’hi 470 d’actius, és a dir, en descomptar dels afectats els 14 nous curats -ja en són 191- i les defuncions.

Aquestes xifres han estat facilitades pel ministre de Salut Joan Martínez Benazet en la roda de premsa d’aquest migdia on també ha informat que en aquests moment hi ha 41 persones a l’hospital, dues menys que ahir, divuit de les quals es troben a la Unitat de Cures Intensives. En aquesta àrea hi ha 14 malalts que necessiten ventilació assistida -13 d’Andorra i 1 de la Seu-. 23 persones es troben a planta.

Entre el personal sanitari hi ha actualment 62 persones afectades i 12 més dels cossos de Policia i Bombers. Pel que fa a El Cedre, hi ha 43 persones, 16 de les quals provenen de la residència Salita. En aquest centre hi ha 11 padrins convalescents, en espera d’efectuar-los la segona prova de PCR per a confirmar la seva negativització, excloure’ls de possibles transmissions i que puguin tornar als seus domicilis.