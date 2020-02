El cel estarà velat per núvols alts que cada vegada seran més espessos. Durant la tarda, el cel es cobrirà i es podran produir algunes precipitacions febles, podran persistir durant la primera part de la nit. Després el cel s’aclarirà, al Nord els núvols persistiran una mica més.

El límit de pluja i neu se situarà entre 2.700 i 2.900 m, després baixarà per a situar-se entre 1.300 i 1.800 m.

El vent serà feble a moderat amb ràfegues de 20 a 40 km/h, localment 50 km/h en altitud, serà de sector Sud-oest a Oest. Durant la tarda serà de sector Nord i al final de la nit amainarà.

Les temperatures màximes seran de 17° a Andorra la Vella, 15° a les Salines a 1.500 m i 5° al Pas de la Casa.

La isoterma de zero graus al matí se situarà entre 3.000 i 3.300 m, a la tarda baixarà per a situar-se entre 2.000 i 2.600 m, i a la nit se situarà entre 1.600 i 2.200 m.