Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Estareu calmats a la feina, és com si tinguéssiu clar que tot anirà bé i que no hi res que us pugui fer cap mal. Aquesta sensació la notareu amb aspectes diferents, cosa que us anirà molt bé per gaudir de cada moment amb tranquil·litat. De fet, seran uns dies bons i per aprofitar tant a l’àmbit de la feina com al personal.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Si teniu parella, haureu de ser una mica pacients i no deixar que els nervis us traeixin fent que actueu sense pensar, ja que, si ho feu així, podeu trencar la relació i no val la pena arribar a aquests extrems. Si no teniu parella, tot això que us estalviareu. En aquest cas, estareu molt actius i molt comunicatius i sabreu parlar de tot.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Si teniu fills, serà el moment de poder-ne gaudir i d’estar més estona amb ells; sembla que la comunicació serà més propera i que veureu les coses de manera similar; us serà fàcil estar bé. D’altra banda, us aniria molt bé fer alguna cosa relacionada amb el teatre, ja que els vostres dots interpretatius seran bons per fer qualsevol paper.



Cranc



al 21 de juliol

Es preparen algunes despeses relacionades amb la llar. Mireu d’anar amb compte per no gastar més del que convé, no fos cas que després anéssiu malament. D’altra banda, us poden proposar fer algun viatge petit, cosa que en un primer moment us pot fer gràcia però que, si us ho penseu bé, serà millor que us guardeu per a més endavant.



Lleó



al 21 d’agost

Anireu bé en tots els sentits menys en el dels diners, on sembla que les coses es compliquen. Cal que feu una anàlisi de com els gestioneu per poder anar millor. De vegades se us escapen sense adonar-vos de per on i és important que us mireu què passa. De totes maneres, tampoc és que entreu en bancarrota, sols heu de vigilar.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre

Cada cosa que feu serà com una diversió, és igual de quina manera o amb què estigui relacionada, us ho passareu bé de manera fàcil. Aprofiteu-ho perquè no sol passar gaire. També cal remarcar que, si teniu mainada, us costarà ben poc estar bé amb ells i que tot flueixi com una seda; mireu de divertiu-vos amb ells.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Tindreu la tendència de capficar-vos per coses que no podeu canviar. El que podeu fer és mirar d’acceptar el que hi ha i buscar la manera de no patir per situacions que són com són i no tenen més via que la que ja sabeu. Ja sé que és fàcil de dir, però la realitat és que en alguns casos no hi ha res més a fer.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

La vostra economia us portarà algun maldecap i no sabreu com fer-ho per augmentar-la; cal que no us estresseu, ja que les coses aniran així i és millor posar-hi paciència i tranquil·litat perquè tot vagi bé. De fet, us atabalareu per una cosa que ja fa temps que està així, però bàsicament la veureu malament perquè ara us parareu a mirar-la.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Amb poca cosa us sentireu feliços i tot us anirà bé; les rialles i el bon rotllo us faran estar alegres i disposats a tot sense cap problema. Aprofiteu que tot va així per poder fer coses amb la família i sobretot amb els germans, que serà amb qui més us convé tenir relació aquests dies; si no teniu germans, amb bons amics.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

No us capfiqueu amb el físic; passareu uns dies en què les manies seran el plat del dia i no cal arribar a l’obsessió. Deixeu de preocupar-vos i comenceu a fer el que convé: menjar sa, fer exercici i, sobretot, descansar bé quan sigui el moment. D’altra banda, fer sortides amb amistats i riure serà la millor medecina per curar-ho tot.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Aquests dies estaran marcats per la figura del pare; estaria bé que, si en teniu l’oportunitat, hi parleu i busqueu la manera de trobar estones per compartir moments amb ell. Si això no és possible, penseu en la seva manera de fer i què és el que us ha ensenyat per acabar sent com sou. D’altra banda, pareu atenció també a l’economia, que se us perd.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Podreu parlar sense embuts del que vulgueu perquè us entendran de manera fàcil. Si heu d’arreglar coses de papers, serà bo de fer-ho aquests dies, ja que tot es posarà fàcil i no us caldrà més ajuda del compte. També estaria bé que féssiu cas del que us diran persones que us estimen i us aconsellen en temes concrets. Escoltar sempre és bo.