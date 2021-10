El Consell d’Europa assessorarà el Govern en l’elaboració del futur Pla Nacional de la Joventut

La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha presidit aquest dimecres la Taula Permanent de la Joventut, que és l’òrgan de diàleg i coordinació dels representants del ministeri i dels consellers comunals amb competències en matèria de joventut. De fet, Pallarés ha destacat la importància d’aquest òrgan, atès que és un espai específic de coordinació per desenvolupar polítiques i projectes transversals en aquest àmbit.

Durant la reunió, la ministra ha anunciat que el Comitè director per la Joventut del Consell d’Europa (CDEJ) ha respost favorablement a la sol·licitud del Govern d’Andorra per obtenir assessorament per elaborar un nou Pla Nacional de la Joventut d’Andorra (PNJA), actualitzant el vigent actualment. Així, l’objectiu proposat al Consell d’Europa és analitzar la situació actual dels joves al Principat amb la finalitat de desenvolupar el futur PNJA.

El suport del CDEJ a Andorra per elaborar aquest pla –que ha de servir de referent al conjunt de les institucions andorranes en les seves actuacions en matèria de joventut– es manifesta amb l’assessorament d’entre 2 i 3 experts acompanyats de la directora del Departament de Joventut del Consell d’Europa.

Aquest és el segon pla nacional d’Andorra que rebrà l’assessorament del Consell d’Europa, el primer ha estat el Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència (PNIA) que actualment està en la fase participativa del procés d’elaboració.