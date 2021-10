Comença la segona fase participativa per a l’elaboració del Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència

Aquest dimecres a la tarda ha començat la segona etapa de la fase participativa per a l’elaboració del Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència (PNIA), que té com a eix prioritari vetllar pels infants i adolescents en l’exercici dels seus drets i protegir-los davant tota classe de desemparament, risc o maltractament. El pla també se centra a facilitar als joves i adolescents oportunitats de creixement i desenvolupament personal mitjançant l’accés a la salut, educació, cultura, esport, ocupació o altres àmbits.

Fins ara la participació dels joves en el PNIA –que té la finalitat d’establir objectius i estratègies d’actuació en les polítiques centrades en els infants i adolescents– s’havia centrat en activitats a tots els centres educatius del país des del novembre del 2020. Es van identificar quatre temàtiques (els meus drets, el meu dia a dia, l’escola i el lleure, i la meva salut i el benestar) sota les quals es van desenvolupar les activitats concretes a les aules. El treball participatiu es va dividir en quatre grups d’edat: 3-6 anys, 6-12 anys, 12-16 anys i 16-18 anys.

Així doncs –després d’aquest treball a les aules– s’ha iniciat la nova etapa participativa del PNIA, consistent en traslladar al Govern les propostes sorgides. Per fer-ho, el Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat ha creat quatre grups temàtics: Justícia, Educació, Lleure i Ocupació, i Salut. Cada grup està format per set adolescents d’entre 16 i 18 anys, així com per 2 tècnics de l’Àrea de Serveis i Programes per la Infància i l’Adolescència del Ministeri. Els adolescents de cada grup provenen del Centre de Formació Professional, dels centres de batxillerat del país, dels punts joves de les parròquies, i del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.

Abans de les trobades amb els ministres, els joves dels quatre grups han treballat les temàtiques amb els tècnics el 29 de setembre i el 6 d’octubre.

D’aquesta manera, la primera reunió s’ha celebrat, aquest dimecres, a la tarda entre el Grup Educació i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, al Centre de Formació al Llarg de la Vida, situat a l’Edifici de les Columnes d’Andorra la Vella.

La reunió –en què la ministra ha pogut recollir les propostes de millora dels adolescents– seguirà amb la trobada entre el Grup Justícia i el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell; i del Grup Lleure i Ocupació amb el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i amb la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés. Posteriorment, el Grup Salut es reunirà amb el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.

Finalment, dos representants de cada grup es trobaran en una última reunió conjunta amb el cap de Govern, Xavier Espot, per fer balanç de totes les reunions amb els ministres. Totes aquestes trobades es produiran entre octubre i novembre.

Es recorda que abans de la fase participativa, des del Govern es va dur a terme un procés de preparació exhaustiu per analitzar els articles de la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents del 2019, de la qual emana el PNIA. En concret, es va realitzar un buidatge dels articles de la normativa, agrupant-los per eixos i temàtiques i identificant els referents legals o les accions actualment vigents que hi donen compliment.