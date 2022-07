El casino obrirà a final d’any o inici del 2023

El Consell Regulador del Joc ja s’ha posicionat i veu amb bons ulls allargar en sis mesos l’obertura del casino, a Andorra la Vella, atenent a raons de força major. Ara és el Govern qui ha de ratificar la decisió. D’aquesta manera el centre d’oci Unnic obrirà a final d’any o a inici del 2023 i no al setembre com estava previst.

L’empresa Jocs, SA va informar el Consell Regulador del Joc de les dificultats per a complir els terminis d’obertura del casino per culpa de la pandèmia i pels problemes per la manca de materials a conseqüència de la guerra d’Ucraïna. Per tot plegat obrir al setembre, com el plec de bases marcava, era impossible.

Davant d’aquest retard i segons fonts coneixedores de la situació, el CRAJ s’ha posicionat ja i ha obert la porta a allargar sis mesos el termini complint una de les clàusules del plec, que permetia la pròrroga en cas de força major. El Govern ha de ratificar ara la decisió.

D’aquesta manera el casino obrirà a final d’any o com a molt tard a inici del 2023. Mentrestant les obres continuen a Prat de la Creu atès que la intenció de la concessionària és obrir com més aviat millor.

El que sí va sobre els terminis previstos és la connexió entre la part de dalt del casino i la plaça del Poble, que es preveu que s’acabi al setembre o l’octubre.

El casino forma part del nou complex d’oci Unnic, que comportarà una inversió de més de 25 milions d’euros i donarà feina a dos-cents treballadors de forma directa i cinc-cents, d’indirecta.