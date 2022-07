Tres desfetes i una victòria, de moment, per a la sub-18 de rugbi a 7 a l’Europeu de Polònia

Segons informa la Federació Andorrana de Rugbi (FAR) les noies U18 es troben disputant el Torneig Europeu Trophy Sevens U18. Ho fan a Zakbi, Polònia i, pel moment, els resultats no acompanyen del tot.

Han perdut davant Lituània per 10 a 5. Tot i això, després, les andorranes han guanyat a Alemanya per 10 a 15. Han caigut derrotades contra Turquia per 5 a 0 i, també, contra Hongria per un ajustat 15 a 12.

Aquest dissabte serà el torn dels encontres de la tercera fase. El combinat de les tricolors està format per: