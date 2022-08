Títol: El casc blau

Escriptor/a: SANTOS ADROBAU, Olga

Il·lustrador/a: Daniel Estandía

Editorial: Excellence

Pàgines: 40

Edat: primers lectors

El casc blau és un àlbum creat amb la finalitat de ser una eina de mediació entre adults i infants per parlar de l’espectre autista. La mestra Olga Santos escriu la història de Rita, una nena que comença l’escola i fa servir un casc per trobar la calma en el seu dia a dia. Les il·lustracions de Daniel Estandía, plenes d’afabilitat i tendresa, ens presenten personatges simpàtics amb els quals empatitzar fàcilment.

El llibre mostra les situacions que provoquen neguit a la Rita: visitar llocs nous, el carrer amb llums i colors llampants, les mirades dels desconeguts, les corredisses i sorolls a prop seu, etc. El grupet de classe se sent intrigat per la protagonista, que no juga amb ells, i el seu casc misteriós. S’aventuren a provar-lo i descobreixen que es troben més tranquils quan el duen posat. Aleshores decideixen per ells mateixos que prefereixen la calma i transformen l’aula en un lloc blau, més endreçat i sense estridències. Un final una mica ingenu i utòpic, potser pel sorprenent poder transformador de l’objecte, que, fins i tot, fa que la Rita acabi per no necessitar-lo més.

Cada doble pàgina ens situa en espais senzills amb un cromatisme suau cap als tons pastel, alternant els càlids per a les situacions tenses i els freds per als moments agradables. La narració visual funciona per poder entendre les escenes sense el text. De fet, ens trobem algunes incongruències i redundàncies entre detalls del text i de les imatges que despisten.

Tot i això, és admirable l’empenta d’aquest tipus de projectes creats amb la intenció pedagògica de millorar el diàleg entre les diverses realitats dels infants.

Rosalía Clemente / Clijcat / Faristol