El Casal d’Estiu Municipal de la Seu obrirà inscripcions el pròxim dimarts

Cartell del Casal d’Estiu Municipal de la Seu (Aj. la Seu)

A partir d’aquest dimarts, 2 de maig, ja es poden formalitzar les inscripcions per a obtenir plaça al Casal d’Estiu Municipal organitzat per la Regidoria d’Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. El casal d’estiu tindrà lloc del 26 de juny al 25 d’agost a l’escola Pau Claris. Les famílies podran optar a torns per setmana o per quinzenes.

Les inscripcions telemàtiques s’hauran de fer a través de l’enllaç http://laseu.cat/tramitsiserveisonline/inscripcions mentre que les presencials s’han de realitzar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Les inscripcions estaran obertes fins a esgotar les places de cada torn.

La documentació, que també s’haurà d’adjuntar tant de manera telemàtica com presencial, és la següent:

fotocòpia del carnet català de salut

fotocòpia del full de vacunes (requisit obligatori)

una fotografia de carnet

una fotocòpia del carnet de família monoparental o nombrosa en el supòsit que sigui el cas (s’aplicarà un 20% de descompte)

Per a aclarir qualsevol dubte o fer algun comentari sobre el casal, es pot contactar al mòbil 670 050 248 o bé al telèfon 973 350 010 extensió 8013 o al correu joventut@aj-laseu.cat





Torns i preus

Els torns del casal d’estiu seran per quinzenes o per setmanes. L’horari de funcionament serà de 08:45 a 13.30 hores.

El preu del casal és de 34 euros la setmana i 61,88 euros la quinzena.

A més a més, es tornaran a oferir dues franges respecte el servei d’acollida:

Franja 1: de 07.45h a 09.00 hores.

Franja 2: de 13.00h a 14.00 hores.

El preu és únic, tant si es tria una franja com es treien ambdues: 7 euros la setmana o 12 euros la quinzena.

També hi haurà servei de menjador que tindrà un cost de 35 euros setmanal i de 70 euros quinzenal.

El casal va adreçat a infants de P3 a 6è de primària i compta amb una directora i un equip de monitors que vetllen per tal que el casal tingui una vessant educativa i emocional, a banda de la intrínseca vesant lúdica que tenen tots els casals de vacances.

L’eix d’animació d’enguany serà “descobreix les cartes misterioses de la Seu”, incidint en activitats que girin, totes, entorn del municipi i del seu context sociocultural.