El carrer de l’Obac, a Escaldes, guanyarà espai i vitalitat amb la reforma de la borda Gabriel

La borda Gabriel (Comú d’Escaldes-Engordany)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha començat els treballs de reforma i conservació de la parcel·la i la borda Gabriel. La corporació va adquirir l’any passat el terreny i la construcció, situats al carrer de l’Obac, amb la voluntat de conservar la memòria de la parròquia i donar espai i vida a aquesta zona de la parròquia.

Fins ara, els treballs que s’hi ha fet han consistit en desbrossar i netejar tota la parcel·la i s’ha enderrocat una barraca existent al terreny. Així mateix, pel que fa a la borda, s’han apuntalat totes les bigues de fusta per tal d’evitar la caiguda del teulat i del forjat. La previsió és que a partir del dia 8 de gener es comenci a desmuntar el forjat i la coberta de pissarra que es troben actualment en molt mal estat. En total, les obres s’han pressupostat per 152.623 euros i es preveu que durin tres mesos.

Les feines a la borda Gabriel s’estan duent a terme seguint els criteris de construcció d’edificis d’interès històric. La construcció està formada per una planta baixa i un pis. En total, són 186 metres quadrats que se sumen a un jardí adjacent de 288,87 metres quadrats. La intenció és utilitzar la primera planta per a ubicar-hi equipaments comunals, com ara l’oficina de turisme o algun departament de la casa comuna. A dalt, si vol crear un espai de convivència del barri en el qual s’hi puguin celebrar exposicions o conferències. Finalment, el jardí serà un parc obert per a tothom. La voluntat és generar flux de vianants fins a la zona i guanyar vida a l’indret.

Amb la compra i els treballs s’aconseguirà oxigenar un barri molt dens urbanísticament i donar vida a aquesta zona de la parròquia. L’actuació, juntament amb la compra d’un altre petit terreny, permetrà obrir un pas per a vianants que comunicarà el carrer de l’Obac amb l’avinguda Carlemany gràcies a la plaça que s’està construint a l’aparcament de l’Església. Tot plegat permetrà unir el carrer de l’Obac amb la zona històrica de la parròquia i el territori Caldes.