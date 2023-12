CONSENS per Escaldes: “Entendre la cultura com un motor que fa avançar a la societat”

Els candidats de CONSENS en un diumenge de campanya on s’ha fomentat l’aposta per la cultura (CONSENS)

L’acte de campanya de CONSENS per Escaldes-Engordany d’aquest matí de diumenge ha estat enfocat a la cultura. En aquest sentit, el candidat número 5, Valentí Closa, ha assenyalat que des de CONSENS “volem consolidar la cultura” a la parròquia i més després de descobrir “que la vida cultural estava molt deixada”.

En aquest sentit, Closa ha manifestat que les escoles culturals (la de vidre, art i música) estaven ubicades “en llocs insuficients” i d’aquí que durant aquest mandat s’hagin traslladat a l’edifici de La Llanterna de Fiter i Rossell. Tanmateix, Closa ha afegit que aquest canvi d’ubicació de les escoles culturals ha permès centralitzar-les en un mateix indret, ampliar els espais i incorporar professionals de qualitat.

Amb tot, Closa ha recalcat que “fer cultura perquè fas un acte important està molt bé, però s’ha de fomentar la base”. El candidat ha acabat dient que des d’un inici l’actual equip comunal “ha cregut que la cultura és un petit motor que fa avançar a la societat, soluciona problemes i cohesiona a la societat”.

En relació amb les propostes de futur, Valentí Closa n’ha assenyalat tres. La primera d’elles passa per un procés de col·laboració amb la ciutadania perquè facin aportacions de fotografies per a celebrar els 50 anys de creació d’Escaldes-Engordany. Closa també ha destacat que s’està treballant perquè a l’estiu la parròquia disposi d’un festival de música intergeneracional. Un festival, segons Closa, “perquè la gent gaudeixi de la vida cultural”. I, finalment, consolidar el festival de jazz “després de l’embranzida que li hem donat des de fa dos anys enrere”. Un certamen que ja s’ha colat dins el calendari de festivals de jazz de renom.

Per altra banda, el candidat número 8, Marc González, ha manifestat que des de CONSENS per Escaldes-Engordany “continuarem donant suport econòmic i tècnic a les entitats de la parròquia perquè segueixin organitzant diferents esdeveniments”. En aquest sentit, González s’ha referit a la Unió Pro-Turisme i l’Esbart Santa Anna que ajuden a difondre les tradicions i història de la parròquia tant dins com fora les nostres fronteres. Alhora, González ha afegit que des de CONSENS “serem promotors i ajudarem als artistes de la parròquia i país” a donar-se a conèixer a través de diferents esdeveniments culturals.