La Seu viurà un cap de setmana de cultura singular amb circ acrobàtic i un homenatge musical a Palmira Jaquetti

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a través de la Regidoria de Cultura, presenta dues propostes culturals gratuïtes i a l’aire lliure per a aquest cap de setmana que combinen l’espectacularitat del circ contemporani i la riquesa del patrimoni musical pirinenc.
Dissabte de circ i adrenalina al pati de La Salle
Aquest dissabte, 9 de maig, a les 12:30 hores, el pati de La Salle es convertirà en l’escenari de ‘Potser no hi ha final!’, el darrer espectacle de la reconeguda companyia Circ Pistolet. Aquesta proposta ofereix una experiència de circ d’alt voltatge, on les acrobàcies de gran dificultat es fusionen amb la música en directe i molta picardia.
Es tracta d’un espectacle dinàmic i vital que convida el públic de totes les edats a reflexionar, a través de l’humor i el moviment, sobre els conceptes de l’esforç i la resiliència. L’entrada és lliure i l’activitat forma part de la programació Cultura la Seu.
Diumenge de música i tradició a la sala Sant Domènec
L’endemà, diumenge 10 de maig, a les 11:00 hores, la sala Sant Domènec acollirà el concert ‘Cançons de Muntanya’, una producció molt especial protagonitzada per la Banda Infantil del Conservatori de Manresa i l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell.
Sota el títol “D’excursió amb la Palmira”, l’actuació està dedicada a la figura de Palmira Jaquetti, l’escriptora i folklorista que va recollir el cançoner popular de la zona. El concert comptarà amb la direcció musical d’Anna Òrrit i la narració de Pilar Pla, que guiarà els assistents a través d’un viatge sonor per les muntanyes.
Aquest acte és fruit de la col·laboració entre diverses institucions, com l’Ajuntament de la Seu, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la Diputació de Lleida i les respectives escoles de música. L’entrada és lliure fins a completar l’aforament.
Resum de l’agenda:
- Espectacle: Potser no hi ha final! (Circ Pistolet)
- Data: Dissabte 9 de maig, 12:30 h.
- Lloc: Pati de La Salle.
- Preu: Entrada lliure.
- Concert: Cançons de Muntanya (Homenatge a Palmira Jaquetti)
- Data: Diumenge 10 de maig, 11:00 h.
- Lloc: Sala Sant Domènec.
- Preu: Entrada lliure.
Amb aquestes propostes, “la Seu d’Urgell reafirma el seu compromís amb una cultura accessible, de qualitat i arrelada al territori”, assenyalen des del Consistori urgellenc.