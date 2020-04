Gairebé la meitat de les empreses opinen que la burocràcia perjudica la seva competitivitat

La burocràcia afecta la competitivitat de les empreses. Almenys així ho pensen les 419 empreses dels sectors de la indústria, la construcció, el comerç al detall i l’hoteleria, que la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) ha entrevistat en una enquesta sobre complexitat administrativa. Aquest estudi s’ha fet per conèixer com afecten les obligacions i les càrregues administratives a l’activitat empresarial i per saber com valoren les empreses els avenços en matèria de simplificació administrativa duts a terme per l’Administració pública.

Segons els enquestats, els efectes negatius sobre la competitivitat són més evidents en les empreses de mida mitjana i gran que no pas entre les de dimensions més petites. En aquest sentit, més de la meitat de les empreses formades per 10 empleats o més, veuen perjudicada la seva activitat econòmica per culpa de la burocràcia.

Els resultats demostren que el sector empresarial, especialment el vinculat a l’hoteleria i la construcció, creu que molts dels tràmits administratius que han de dur a terme no aporten valor a la seva activitat i suposen una càrrega innecessària en temps i costos. La majoria concorda en que agilitar la tramitació electrònica universal, augmentar la coordinació entre administracions i simplificar alguns formularis milloraria el desenvolupament de la seva activitat econòmica. En opinió de les empreses, la CASS és amb diferència l’organisme que ha fet un major esforç en matèria d’agilització dels tràmits. La que menys, l’Agència Tributària.

Per sectors, en totes les branques d’activitat analitzades, sense excepció, una de les gestions que més dificultat els comporta és la relacionada amb els impostos i tributs. De fet, 6 de cada 10 companyies entrevistades qualifiquen de molt complexes les gestions d’aquesta àrea. La tramitació de llicències i permisos i les relacions amb la justícia suposen una gran complexitat, sobretot per a la construcció, i en menor mesura també, per al comerç minorista. Per la seva banda, els tràmits en matèria d’immigració afecten de forma molt notable al sector hoteler.