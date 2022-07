El cap de Govern rep la nova junta de l’Empresa Familiar Andorrana

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest dijous la nova junta de l’Empresa Familiar Andorrana. En la reunió, de caire protocol·lari, el president Daniel Armengol ha traslladat a Espot que l’associació segueix a disposició de l’Executiu per a tots aquells temes que són d’interès per al país, com infraestructures, comunicacions o el model energètic, entre d’altres.

A la cita hi ha assistit també el president sortint, Francesc Mora, que ha agraït a Espot la bona predisposició que sempre ha mostrat l’Executiu a l’hora d’abordar dossiers d’interès econòmic i social per al país.

El cap de Govern, per la seva banda, ha manifestat la bona sintonia que sempre hi ha hagut amb l’Empresa Familiar Andorrana i ha agraït la tasca de l’EFA, especialment en els temps difícils que es registren els darrers anys amb motiu de la pandèmia.