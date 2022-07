El BC Andorra jugarà a Llíria contra el Bayern Munic i el València Basket, conjunts d’Eurolliga

La secció de bàsquet del FC Bayern Munic realitzarà la seva pretemporada a Llíria, municipi del País Valencià. Durant la seva estada en terres valencianes els alemanys jugaran diferents partits amistosos per a completar la seva preparació de cara a l’inici de competicions.

Aquest mitjà ha tingut accés a la informació, confirmada pel mateix Ajuntament de Llíria, sobre la participació del BC Andorra en un torneig amistós que reunirà conjunts de gran potencial com el propi Bayern Munic i el València Basket. Ambdós equips són d’Eurolliga. Aquests enfrontaments poden anar molt bé per als andorrans, per tal de comprovar quin serà el seu nivell pensant ja en el començament de lliga i, a la vegada, veure el rendiment que donen les noves incorporacions. El BC Andorra també és previst que jugui contra el Lucentum, d’Alacant, de la LEB Or.

El torneig se celebrarà al pavelló Pla de l’Arc de Llíria i, segons les primeres informacions, els partits es disputaran durant el cap de setmana del 16 al 18 de setembre.