El cap de Govern participarà en la 8a Cimera de la Comunitat Política Europa, a Yerevan

El cap de Govern, Xavier Espot (SFGA)
El cap de Govern, Xavier Espot, participarà en la 8a Cimera de la Comunitat Política Europea (CPE) que se celebra a Yerevan, el 3 i 4 de maig, amb el lema ‘Construint el futur: unitat i estabilitat a Europa’. La capital d’Armènia reunirà als màxims representants polítics europeus en aquest fòrum de diàleg per a fomentar una cooperació més estreta i contribuir a un espai europeu més resilient i unit.

L’agenda de treball preveu la participació del líder andorrà en la taula de treball ‘Reforçar la resiliència democràtica i fer front a les amenaces híbrides’, per a tractar qüestions relacionades amb la protecció de les societats democràtiques, en particular la cooperació per a combatre la manipulació i la interferència informativa estrangera, així com el reforç de les infraestructures crítiques en un context de tecnologies emergents.

El cap de Govern també tindrà l’oportunitat de mantenir trobades i reunions amb els seus homòlegs europeus. Espot es desplaçarà a Yerevan amb el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, i amb l’ambaixador d’Andorra a la Unió Europea, Vicenç Mateu.

