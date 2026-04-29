S’aprova el nou contingent general d’immigració amb una quota reduïda de 800 permisos

El Consell de Ministres ha validat aquest dimecres el nou reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i treball fronterer. Amb aquesta nova quota, el Govern continua impulsant mesures per a controlar el creixement poblacional d’Andorra, sense deixar d’atendre les necessitats de treballadors per als diversos sectors econòmics del país.
La nova quota d’autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer és de 800 treballadors. Es tracta d’un contingent inferior al que es va aprovar l’any passat, concretament un 11,1% menys, és a dir, 100 places menys, respecte a la quota inicial que es va validar el setembre passat. De la nova quota, 624 places són per a residents, mentre que 176 es reserven per a fronterers. D’aquestes 800 autoritzacions, se’n restarà el nombre d’autoritzacions acordades en mèrits de l’ampliació de quota aprovada al març de màxim 150 autoritzacions que es va obrir només per a certs llocs de treball considerats estratègics. La quota general, manté els mateixos requisits respecte de la quota general aprovada al mes de setembre del 2025 en matèria de formació i experiència i del requisit del català.
Autoritzacions especials per a esportistes professionals
Per tal de donar resposta al sector esportiu del país, el Govern també ha aprovat aquest dimecres un reglament específic per a les ocupacions d’esportistes professionals amb una quota de 150 autoritzacions, que també es descomptaran de la quota general de 800 permisos.
La distribució de les quotes ha quedat definida com segueix: 10 autoritzacions per a cadascun dels 10 equips de la primera divisió de la lliga andorrana de futbol, 20 autoritzacions per al Futbol Club Andorra, SAOE, 20 autoritzacions per al Bàsquet Club Andorra, SAOE i 10 autoritzacions per a altres esportistes professionals.
En aquest cas el reglament estipula requisits concrets: hauran d’estar contractats a jornada legal de treball pels clubs esportius que els tramiten l’autorització d’immigració i no podran desenvolupar cap altra activitat professional ni que sigui com a “extra”. Amb relació als requisits d’experiència i formació dels esportistes professionals, es mantenen les mateixes condicions pels nacionals dels Estats de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu i pels nacionals extracomunitaris, aquest Reglament manté el requisit de 6 anys d’experiència professional demostrable, així com les excepcions per aquells esportistes menors de vint-i-cinc anys. A més, per a obtenir la renovació de l’autorització els seus titulars hauran d’acreditar el nivell A1 de català a la primera, i el A2 a la segona renovació.