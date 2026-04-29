El Cadí Circuit Fer continua amb la 6a Berén-Sant Quiri

El Cadí Circuit Fer 2026 de curses de muntanya continua aquesta setmana amb la disputa de la 6a edició de la Berén-Sant Quiri, que enguany és la tercera prova puntuable del calendari. La competició es disputarà aquest dissabte, 2 de maig, i les sortides es faran a partir de les 9 del matí. Durant l’hora abans tindrà lloc la recollida de dorsals.
Les inscripcions encara estan obertes fins aquest dijous a la tarda, al web 9hSports.cat. Fins aquest dimarts ja s’hi havien apuntat més de 150 persones, de manera que s’espera arribar a prop del topall màxim previst, d’uns dos-cents participants. Es guardaran alguns dorsals per a inscripcions d’última hora, tot i que en aquest cas seran amb recàrrec.
Com d’altres proves del Circuit Fer, la Berén-Sant Quiri va néixer amb l’objectiu de reivindicar i recuperar camins locals de la comarca i, en aquest cas, de donar a conèixer el poble de Berén i tot el seu entorn, al municipi de les Valls d’Aguilar. Molts dels trams per on passen els corredors i corredores han estat condicionats pels veïns i pels membres de l’organització al llarg dels darrers anys, i actualment els pot tornar a gaudir tothom tot l’any, ja sigui per a córrer-hi o caminar-hi.
La cursa principal de dissabte consta d’un recorregut de 18,5 km, amb un desnivell positiu total de 1.100 metres i amb sortida i arribada a Berén, a 1.100 metres d’altitud. Els primers 6,8 quilòmetres coincideixen amb la cursa curta i caminada i estan marcats per la pujada cap al Sant Quiri (1.503 m), que en el darrer tram fins al cim es fa pel traçat de l’antiga cursa Vertical Quiri. Després d’aquesta part amb 400 metres de desnivell, es baixa pel vessant nord-oest fins arribar a la plaça de Sant Quiri, on hi ha el primer avituallament sòlid i líquid (km 4), i d’aquí s’agafa un viarany pla fins a Miravall, on hi ha segon avituallament sòlid i líquid (km 6,5). Tot just s’enfila el sender cap als plans de Sant Miquel, la cursa llarga es desvia cap als plans de Miravall i el riu de Guils del Cantó, on es continua fins al poble de Guils, la Creu de Guils i, novament, els plans de Sant Miquel. Finalment, un viarany de baixada portarà fins a la meta, a Berén.
La cursa curta, de 10,5 km, té un desnivell positiu més assequible (750 m D+) i es pot fer tant corrent com caminat. Una part important del recorregut coincideix amb la cursa llarga, inclouen també la pujada al Sant Quiri, però en arribar tot seguit als plans de Sant Miquel (1.528 m) els participants ja començaran directament la baixada fins a la meta, a Berén, on els espera l’avituallament final.
La novetat més destacada d’enguany és l’estrena de la Cursa Xics, amb la qual la Berén-Sant Quiri s’incorpora a les proves puntuables del Circuit Fer Petit. En aquest cas consisteix en la pujada vertical de Berén al Sant Quiri, de 3 km i amb un desnivell positiu de 400 metres. Els darrers metres a punt de coronar es fan per un corriol estret que carena la muntanya. La baixada es farà, com les altres modalitats, a través del camí situat al nord-est de la muntanya.