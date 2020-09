Excel·lent ritme de Gerard de la Casa (Subaru Impreza) a la Pujada a Jaizkibel

Després dos mesos sense competir Gerard de la Casa i el seu equip (Baporo Motorsport) van decidir desplaçar-se a Renteria per a disputar una de les proves mítiques del calendari basc, la Pujada a Jaizkibel. Aquesta temporada es disputava la seva 42a edició, sent vàlida per al Campionat Basc de l’especialitat. El pilot andorrà va completar la prova en la 2a posició de la categoria Turismes, només superat per José Antonio López Fombona (Lamborghini Huracan), i dins del top10 de la classificació absoluta.

Els organitzadors de la pujada, Escuderia Jaizkibel, van mantenir intacte el seu recorregut habitual. És a dir els 5,5 km que separen les fites quilomètriques 1,450 i 6,950 de la carretera Gi-3440, que uneix les localitats de Lezo i Hondarribia. El traçat té un pendent mitjà del 6,6% i un pendent màxim de l’11%. Un traçat en el qual es combinen les zones tècniques inicials amb un final molt ràpid. La mitjana del guanyador de la present edició (Joseba Iraola – Norma NP01) va superar els 135 km/hora de mitjana. Cal destacar que, en aquesta ocasió, la climatologia va estar del costat dels organitzadors i de la majoria dels pilots. L’asfalt es va mantenir sec mentre es va disputar la prova.

De la Casa va complir el seu objectiu des de l’inici però, amb emoció

Donant un cop d’ull ràpid a la llista d’inscrits, era relativament senzill pronosticar que el duel que es va mantenir la passada temporada pel títol espanyol de la Categoria 3 es podia repetir. José A. Lopez-Fombona (Lamborghini Huracan) i Gerard de la Casa (Subaru Impreza) havien de ser, una vegada més, els protagonistes. No obstant això, a Jaizkibel 2020 la mecànica del pilot de Gedith Center era clarament inferior i com va manifestar abans de començar: “Aquesta vegada haurem de vigilar més als rivals que tinguem per darrere que a López-Fombona. El Lambo corre molt, nosaltres, amb el que tenim, no podem seguir el seu ritme”.

De la Casa no es va equivocar en la lectura de la prova que va fer a priori. A la màniga d’entrenaments oficials els cronos van deixar ben clar que el pilot asturià superava fins i tot als CM que disputaven la cursa, mentre que la segona posició entre els Turismes, semblava clara per a l’andorrà.

Amb tot, en les dues pujades de carrera el pilot de Baporo Motorsport va haver de donar el millor de si mateix, per a superar al Porsche 911 GT3 pilotat per Bruno Scherer. En la primera de carrera la diferència va ser de 2”5 entre tots dos, mentre que en la que va resultar ser decisiva, Gerard va aconseguir baixar de 2’48” (2’47”956), mentre que Scherer va parar el crono en 2’48”432.

Una vegada finalitzada la pujada De la Casa comentava: “Era evident que el Lambo ens passaria per damunt a tots els turismes. La lluita per la segona plaça ha estat més ajustada de l’esperat, han estat 5 dècimes, a més en una última pujada en la qual ens ho vam haver de jugar el tot pel tot”.

De cara al futur, segueix la incertesa de saber com s’aniran col·locant les proves que segueixen amb la possibilitat de celebrar-se. Gerard de la Casa estarà a l’expectativa per a decidir quina serà serà la pròxima prova de disputar.