El CAEE exposa les obres dels alumnes de l’Espai d’Art

Obres exposades al CAEE dels alumnes de l’Espai d’Art (comuee)

Un any més, el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) mostrarà al públic la feina que han dut a terme els alumnes de l’Espai d’Art durant aquest curs 2022-2023. Per una banda, el CAEE exposarà les obres creades pels alumnes que durant el curs han estat sota les ordres de Mercè Ciaurriz.

Dins el taller de Tècniques d’Art, l’artista andorrana ha fet que els seus alumnes, tots ells majors de 16 anys, explorin, com a novetat, la tècnica del pastel, un estil que no utilitza cap dissolvent i que s’aplica directament sobre la superfície de treball. Durant el curs, els alumnes també han après les tècniques més clàssiques, com ara, les aquarel·les i acrílics.

Per altra banda, els alumnes d’Eve Ariza, professora del taller d’Arts Plàstiques, exposaran les seves creacions basades en temes diversos tot passant pel cercle cromàtic de Johannes Itten fins a les criatures d’Ernst Haeckel.

L’exposició es pot visitar fins al 17 de juny al CAEE, de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 hores i de les 15 a les 19 hores. L’entrada és gratuïta.