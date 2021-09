El Cadí la Seu rep la felicitació institucional com a campió de la Lliga Catalana Femenina 2021

Aquest dijous l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, el vicealcalde, Francesc Viaplana, i el regidor d’Esports, Carlos Guàrdia, juntament amb d’altres regidors i regidores del Consistori urgellenc, han rebut a les jugadores i als membres del cos tècnic del Cadí la Seu, acompanyats pel president del club, Pere Porta, per felicitar-los personalment per haver aconseguit recentment el títol de Campiones de la 33a Lliga Nacional Catalana Femenina. Aquesta és la quarta vegada que l’equip de la Seu d’Urgell aconsegueix aquest títol, després de d’imposar-se davant l’Spar Girona.

En aquesta recepció, el regidor d’Esports ha estat l’encarregat de lliurar un ram de flors a la capitana del Cadí la Seu, Ariadna Pujol, mentre que l’alcalde els ha fet entrega d’un obsequi institucional. Per la seva part, les jugadores urgellenques han ofert el trofeu a la Ciutat de la Seu d’Urgell, així com la foto oficial de l’equip d’aquesta temporada. Fàbrega, en nom de la ciutat, els hi ha agraït que deixin ben amunt el nom de la Seu d’Urgell, tant arreu de Catalunya com de l’Estat, a través del seu bon paper en les diferents competicions on participen.