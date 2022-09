El Cadí la Seu estrena la seva segona samarreta exhibint les 4 barres

Enguany, per primer cop, el Cadí la Seu (Sedis Bàsquet) lluirà la senyera en el seu segon uniforme, que presenta les quatre barres de la bandera catalana en format vertical i difuminat, juntament amb el logotip de l’equip i dels patrocinadors.

D’aquesta manera, segons fonts de l’entitat, volen mostrar que estan “orgulloses i orgullosos de la nostra terra”. L’equipatge ja ha despertat força expectació en les primeres hores de presentació, tant entre els aficionats locals com entre els seguidors del bàsquet en general.

Aquests dies el Sedis Bàsquet també ha fet públics els detalls de la samarreta principal, que enguany tindrà l’aigua com a tema central. El club es vol sumar, així, a la commemoració del 40è aniversari dels tràgics aiguats de 1982 i del 30è aniversari dels Jocs Olímpics de 1992, un esdeveniment que va contribuir a la recuperació i transformació de la Seu d’Urgell. Per això, en el disseny hi apareix un corrent d’aigua. Ambdós uniformes estaran a la venda d’aquí a pocs dies al web del proveïdor oficial de l’entitat, Geff.