Els casos de curats per Covid superen als contagiats, però hi ha hagut una nova defunció

La xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat d’Andorra és de 46.113 persones (+24) i es registren un total de 45.890 altes (+49). El total de defuncions fins a la data és de 155 (+1). Es tracta d’un pacient que estava ingressat a planta del SAAS i que hauria perdut la vida aquestes darreres hores.

El nombre de casos actius se situa aquest dimecres en 68 (-26). No hi ha cap persona ingressada a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (+0) i tampoc cap a l’UCI (+0).

El total de vacunes administrades des de l’inici de la pandèmia és de 159.499, de les quals 58.172 són primeres dosis; 57.547 són segones dosis; i 42.893 terceres dosis.

Govern ha tornat a recordar aquest dimecres la voluntat per a que el Consell General prorrogui l’autonomia de l’executiu per si, en un moment donat, fos necessària l’adopció de noves mesures extraordinàries cas que hi hagués un repunt de casos per Covid.