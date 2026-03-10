Com viatjar per Setmana Santa amb nens

Un família de viatge de vacances (Getty Images)
La Setmana Santa és una de les millors èpoques per a fer una escapada familiar, ja que el clima és suau, els nens tenen vacances i hi ha moltes destinacions que ofereixen activitats pensades per a totes les edats. Ara bé, s’ha de pensar que ja és temporada alta, i això vol dir que s’ha de planificar tot amb una mica de temps. Aquí deixem una guia completa amb idees i consells pràctics perquè el viatge sigui un èxit.

Planificació: la clau de tot

Amb nens, improvisar massa pot generar estrès. Alguns punts importants:

  • Reserva amb antelació (allotjament i activitats).
  • No omplis cada hora del dia: deixa espai per a descansar.
  • Prioritza trajectes curts o amb horaris còmodes.

Un bon truc és alternar un dia més intens amb un de més relaxat.



Idees de destinacions ideals amb nens

Parcs temàtics: diversió assegurada

Els parcs d’atraccions són sempre una aposta segura, i si t’allotges aprop del parc, facilita molt la logística.

  • PortAventura World – Ideal per a combinar amb platja i visites a Tarragona.
  • Disneyland Paris – Experiència màgica per a totes les edats.
  • Puy du Fou Espanya – Espectacles històrics espectaculars.



Natura i muntanya: espai per córrer i descobrir

La natura ofereix llibertat i menys aglomeracions que les grans ciutats.

  • Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici – Rutes accessibles i paisatges impressionants.
  • Ordesa i Monte Perdido – Ideal per famílies actives.
  • Zones com la Vall de Boí o el Pirineu aragonès permeten combinar senderisme suau amb activitats d’aventura.

Porta sempre roba d’abrigar: a l’abril el temps pot canviar ràpidament.



Ciutats amb cultura i activitats familiars

Moltes ciutats ofereixen activitats especials per Setmana Santa.

  • Sevilla – Processons impressionants i ambient únic.
  • Granada – Cultura i visita a l’Alhambra.
  • Roma – Tradició i història.

Alterna visites culturals amb parcs o espais oberts perquè els nens descarreguin energia.



Escapades de proximitat

Si no vols grans desplaçaments, una escapada curta pot ser igualment especial:

  • Pobles medievals
  • Cases rurals amb animals
  • Hotels amb piscina climatitzada
  • Destinacions de costa abans de la temporada alta d’estiu



Què portar a la maleta

  • Roba per capes (primavera = temps variable)
  • Sabates còmodes
  • Farmaciola bàsica
  • Snacks per trajectes llargs
  • Entreteniment per a viatges (llibretes, jocs petits, tauleta si cal)



Consells pràctics 

  • Implica els nens en la planificació: els motiva i col·laboren més.
  • Respecta els seus ritmes (horaris de menjar i descans).
  • Evita restaurants massa tard o amb cues llargues.
  • Contracta assegurança de viatge si viatgeu a l’estranger.
  • Tingues sempre un “pla B” si plou.

