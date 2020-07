El Bisbat cedeix fins a final d’any una planta del Seminari a la Fundació Sant Hospital

L’arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives ha rebut la visita institucional de l’Alcalde de la ciutat de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, i President de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell (FSH)

En un clima de molta cordialitat l’alcalde ha informat a l’arquebisbe sobre el moment actual de la ciutat arran de la crisi del Covid19.

La trobada ha servit també per formalitzar el Conveni de cessió d’ús a títol gratuït de la tercera planta del Seminari Diocesà d’Urgell a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell fins a finals d’any 2020 amb la finalitat exclusiva de destinar-la a allotjar els residents de la residència assistida i la unitat sociosanitària de la Fundació Sant Hospital de a Seu d’Urgell per tal de minimitzar el risc de contagi pel Covid.-19 d’aquest col·lectiu de persones vulnerables.

El President de la FSH ha agraït a l’arquebisbe i al Bisbat d’Urgell que des de l’inici de la crisi sanitària han mostrat la seva disponibilitat per acollir un total de 22 persones grans de la residència assistida i de la unitat sociosanitària de la Fundaciól. La FSH va prendre aquesta mesura amb els objectius, en primer lloc, de treure la gent gran que són més vulnerables de l’edifici de l’hospital, on hi ha un risc de contagi molt més alt que a la resta de la ciutat.

El segon objectiu, és permetre ampliar els espais del Sant Hospital per si fossin necessaris per atendre els possibles malalts per coronavirus.

El trasllat es va fer efectiu ja el 20 de març, ja en els primers moments de la pandèmia. En acabar l’estat d’alarma, el passat 21 de juny, la FSH va demanar al Bisbat ampliar la seva estada al Seminari diocesà d’Urgell fins a finals d’any com a mesura de prevenció de cara a futurs rebrots de la pandèmia. Una petició que el Bisbat va acollir i que ara s’ha formalitzat amb la signatura d’aquest conveni de cessió d’ús a títol gratuït.