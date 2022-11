El Bici Lab Andorra organitza la jornada ‘La dona i l’esport d’elit’

El Bici Lab Andorra organitza el dissabte, 19 de novembre, la jornada La dona i l’esport d’elit per a parlar de la realitat actual de l’esport femení d’alt nivell. L’activitat, que tindrà lloc entre les 16.30 i les 19.30 h, consta del visionat de la pel·lícula documental Hijas de Cynisca i d’una taula rodona amb tres dones ex-ciclistes de primera línia.

Hijas de Cynisca és un film produït i dirigit per Beatriz Carretero l’any 2019. Amb Cynisca, una princesa Espartana nascuda al voltant de l’any 440 a.C i la primera dona en guanyar uns jocs Olímpics de l’antiguitat, com a punt de partida, el film tracta sobre la desigualtat de gènere en l’esport. Dona veu a dones esportistes de primer nivell, com Ona Carbonell, Almudena Cid o Duri Ruano, dones que han arribat dalt de tot ens els seus esports aconseguint grans èxits, però al mateix temps han viscut desigualtats de gènere. Amb el seu testimoni posen de manifest situacions que han experimentat en primera persona i reflexionen sobre els avenços fets i el camí que queda per recórrer.

Un cop acabada la projecció hi haurà una tertúlia amb les ex-ciclistes d’elit Adriana Tudel i Dori Ruano, amb Xary Rodríguez com a moderadora.

Ariadna Tudel és fins ara l’única dona andorrana que ha competit en ciclisme de carretera a l’elit. Ha participat al Campionat del món de ciclisme en ruta i al Giro d’Itàlia i ha guanyat dos Titan Desert i la Volta Internacional a Menorca. És un referent a nivell internacional i una veritable apassionada de la pràctica del ciclisme.

Dori Ruano va competir a nivell professional durant 18 anys, al llarg dels quals va ser una vegada campiona d’Espanya en ruta i 16 vegades campiona d’Espanya en contrarellotge. També ha participat en tres Jocs Olímpics i va ser coronada Campiona del món en pista l’any 1998. Actualment és la comentarista de ciclisme de carretera femení a Eurosport.

L’ex-ciclista resident a Andorra Xary Rodríguez és una primera figura del ciclisme femení. Com a integrant de la selecció espanyola de ciclisme va participar en diverses edicions del Giro d’Itàlia i del Tour de França i en copes i campionats del món. Del seu palmarès destaca la Copa d’Espanya de l’any 2007. En l’actualitat està vinculada amb projectes que tenen per objectiu impulsar el ciclisme femení, com l’Andona club (Andorra) i Mujeres a la Ruta (Gipuzkoa, 2020).

Aquesta és una de les primeres activitats de divulgació que tenen lloc a les instal·lacions del Bici Lab Andorra, que reserva un espai per a crear sinergies amb el teixit relacionat amb el món de la bicicleta. Amb aquesta voluntat es programaran tota mena d’actes al voltant del ciclisme i l’esport per a esdevenir una àgora on donar veu a tothom.

L’entrada és gratuïta i oberta a tothom, però cal inscripció prèvia, mitjançant un formulari online que es pot trobar al perfil d’Instagram del museu, o bé, enviant un missatge de WhatsApp al número: +376 68 22 68.