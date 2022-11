Les rutes Macarulla, Petits senders màgics atrauen aquest estiu més de 72.000 senderistes

Durant aquest estiu un total de 72.382 persones han recorregut alguna de les quatre rutes Macarulla, Petits senders màgics, fet que demostra l’èxit d’aquesta nova oferta d’itineraris adreçats al públic familiar.

L’estiu del 2021 es van crear els dos primers itineraris Macarulla, El bosc dels Menairons a la Massana i On són els bolets? a Canillo, amb una molt bona acollida per part de les famílies. L’any passat es va estimar, a partir dels fulletons repartits, que unes 43.000 persones van gaudir dels itineraris.

Enguany, s’han afegit dues noves rutes a la col·lecció: La poció de la Bruixa Quela a Escaldes-Engordany i Rastres i petjades a Encamp. Aquestes últimes incorporacions, han ajudat al creixement del nombre de famílies que s’han apropat a descobrir la natura d’Andorra.

Recordem que els itineraris Macarulla van sorgir del treball de recerca, anàlisi i conceptualització realitzat internament a Andorra Turisme. L’objectiu d’aquestes rutes és oferir una proposta de valor única i diferencial, adreçada al turisme familiar, pensada específicament per a apropar la natura als infants mitjançant el joc i el descobriment de l’entorn. l’entorn.

Cadascun dels quatre itineraris que actualment conformen les rutes Macarulla, han estat fruit de la col·laboració entre Andorra Turisme i els diferents comuns d’Andorra. La temàtica de les rutes actuals apropen als nens a la descoberta del medi natural i d’algunes de les tradicions d’Andorra, tenint sempre en compte el respecte per al medi ambient.

L’interès per aquestes rutes també s’ha vist reflectit en les recerques efectuades a la pàgina web: www.visitandorra.com, on les fitxes d’informació de totes les rutes Macarulla han rebut 57.739 visites. Així mateix, gairebé un miler d’infants han sol·licitat disposar del seu diploma d’explorador Macarulla, una opció que s’ofereix al fullet de cada itinerari, mitjançant codi QR, un cop s’han completat tots els jocs del recorregut.

Les rutes també han estat motiu de comentaris i visualitzacions per part d’alguns blogs específics de famílies, que han generat un fort volum de visualitzacions a les xarxes socials.

A partir d’aquest any, el comptatge de les famílies que s’han apropat als diferents itineraris s’ha fet mitjançant eco-comptadors, que des del passat mes de maig estan instal·lats en punts de pas de cada itinerari. Això ha permès comptabilitzar de manera precisa el nombre de persones que ha rebut cadascuna de les rutes.

D’aquesta manera, fins el passat 1 de novembre El Bosc dels Menairons ha rebut 20.866 usuaris i On són els bolets?, 19.484 usuaris. Les rutes que s’han estrenat durant aquest estiu també han aconseguit molt bons resultats, en el cas de La poció de la Bruixa Quela s’han comptabilitzat un total de 19.320 usuaris i 12.712 usuaris han fet l’itinerari de Rastres i Petjades.

Les xifres de freqüentació i de valoració dels usuaris demostren l’èxit d’aquesta iniciativa. Així, les famílies que han contestat a l’enquesta de valoració dels diferents itineraris, han considerat com a molt positiva i entretinguda la seva experiència, amb una puntuació global del 9,3. Tanmateix, manifesten en un percentatge superior al 95%, el seu interès per a descobrir noves rutes en un futur.

Per aquest motiu, des d’Andorra Turisme es continua treballant per a ampliar el nombre de rutes a la resta de parròquies, incrementant així l’oferta adreçada a aquest tipus de turisme i afavorint el posicionament d’Andorra com a destí familiar.