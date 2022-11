Èxit de participació en la jornada de digitalització de la CEA i Sinzerad

“El món és un lloc canviant, incert, ambigu i complex, que muta cada dia més de pressa, i que ho fa envoltat de soroll i de manera diversa i simultània”. Així l’ha definit el president de Pharos, Marcos Urarte, en la conferència inaugural de la Jornada sobre digitalització que aquest dimarts han ofert la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i l’empresa Sinzerad.

Urarte, a qui la revista FORBES, en la seva edició de juny 2021, l’ha identificat com un dels principals futuristes d’Espanya ha remarcat la necessitat de les empreses de saber-se adaptar a aquest món canviant, i ha exposat tot un seguit d’eines i conceptes que poden servir de guia en el procés de digitalització que viu el món empresarial, aquí i arreu.

El president de la CEA, Gerard Cadena, en la seva intervenció, ha explicat que avui parlar de digitalització és parlar del mateix core business d’una empresa, d’allò que és essencial, i ha afegit, que amb la digitalització està passant com amb la comptabilitat o les finances: “De la mateixa manera que no es pot tenir una empresa, sense tenir en compte la part comptable i financera; ben aviat serà impensable un negoci que no integri la dimensió digital.”

La Jornada d’avui dimarts s’inscriu en una iniciativa, impulsada per la CEA, per a tractar qüestions d’interès general, i especialment de l’interès de les empreses associades a la patronal i ha comptat amb prop d’un centenar de participants.

La jornada s’ha organitzat conjuntament amb l’empresa andorrana Sinzerad, que des del 2016 s’ha especialitzat en Serveis IT i en les tecnologies de Microsoft. El CEO de la companyia, Joan Guixà, ha destacat en la seva intervenció el creixement que han viscut els darrers anys, passant de dos a 20 treballadors, “senyal de la demanda creixent de serveis tecnològics i de transformació empresarial”.

A més de la conferència de Marcos Urarte, hi ha participat el director de la unitat de negoci d’Azure a Microsoft, Juanjo García Cabrera i el director de la unitat de negoci de lloc de treball i seguretat de Microsoft Espanya, Antonio Cruz.

La jornada ha comptat també amb la presentació de diversos casos pràctics i d’èxit aplicables al nostre teixit empresarial, i s’ha clausurat amb les paraules del secretari d’estat de Transformació Digital, Cesar Marquina, que ha recordat que el Govern, de la mà de la Secretaria d’Estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics, ha elaborat un pla de transformació holístic que agrupa el conjunt d’actuacions més importants que cal dur a terme durant els propers anys en termes de digitalització. L’objectiu és millorar la interacció amb l’administració, desenvolupar noves oportunitats de diversificació i creixement econòmic, enfortir la resiliència davant dels ciberdelictes i promoure el teixit empresarial tecnològic del país.