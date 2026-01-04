Més de 3.600 visitants tanquen una 31a edició d’èxit del Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra

Encamp tanca una nova edició, la 31a, del Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra amb més de 3.600 visitants, entre les edicions d’Encamp del 27 al 30 de desembre, i el Pas de la Casa del 2 al 4 de gener. Set dies dedicats al lleure infantil i juvenil per a totes les edats que ha combinats jocs, animacions itinerants, tallers i espectacles.
La majoria dels visitants enquestats han valorat com a excel·lent aquesta edició. Els participants a la 31a edició del Saló han destacat especialment la gran varietat d’activitats, la bona organització i l’ambient familiar i acollidor de l’espai.
Joan Sans, conseller de Cultura, Infància i Joventut, ha destacat que “el punt fort del Saló és ser una experiència compartida entre infants, joves i les seves famílies”.
Entre les propostes més ben valorades sobresurten clarament els inflables, convertits en l’activitat estrella, així com les experiències de realitat virtual, els simuladors i els videojocs, que han tingut una gran acceptació entre els infants i joves.
Les famílies amb infants petits han valorat especialment la zona de “Primeres sensacions”, pensada per a les primeres edats, mentre que els més grans han gaudit de propostes com les videoconsoles, els jocs Arcade i els circuits de bicis, karts i cotxes.
Altres aspectes molt ben puntuats han estat la distribució dels espais per edats, la decoració, els tallers creatius (pintacares, manualitats i maquillatge), així com els espectacles, el cinema 6D/7D i les activitats interactives. L’equip de monitors i organitzadors també ha rebut nombroses felicitacions per la seva atenció i professionalitat.
En conjunt, l’activitat confirma l’èxit de la proposta, consolidant-la com un espai complet, innovador, inclusiu i lúdic, pensat per a oferir experiències de qualitat a infants i famílies de 0 a 17 anys, durant les festes de Nadal a la parròquia.