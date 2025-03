El BC Andorra de Joan Plaza segueix intractable (93-88)

Imatge del BC Andorra 93 – Baskonia 88. Foto: acb Photo / Dani Catalán

Tercera victòria consecutiva (93-88) del BC Andorra que respira una mica més en la lluita per la permanència, després de les derrotes dels seus predecessors i obre una escletxa de dos partits amb la zona baixa. La feina no era gens fàcil per a l’equip de l’entrenador Joan Plaza, ja que davant tenia tot un equip d’Eurolliga com es el Baskonia del tècnic Pablo Laso, i així ho han demostrat els vitorians que s’han endut un primer quart molt disputat per 18-24, sobretot a l’encert de Trent Forrest i Chima Moneke.

En el segon període els del Principat s’han ficat les piles en defensa quan han vist que el Baskonia marxava 7 punts amunt en el marcador i la reacció ha estat de les que fan aixecar a la Bombonera, capgirant el resultat i posant-se fins a set punts amunt amb el 39-32. La parella Jerrick Harding i Sekou Dombouya començava a carburar. Una tímida reacció, però, dels de Pablo Laso deixava el 43-41 al descans amb un triple sobre la botzina de Chima Moneke.

A la sortida de vestidors es quan ha gaudit més la parròquia andorrana amb un vendaval ofensiu que naixia des de la forta defensa que feia cometre molts errors a l’atac ‘Baskonista’, cosa que permetia que els de Joan Plaza poguessin córrer en camp obert en moltes transicions ràpides. El parcial del tercer quart ha estat de 31-20, per a arribar a l’últim període amb 74-61 a favor dels del Principat.

En l’últim període, els bascos, a batzegades, s’han apropat en el marcador, sobretot a falta de 3 minuts per al final posant-se tres punts per sota després de sis punts seguits dels vitorians amb un triple i posterior recuperació de pilota en la sacada que ha permès els de Pablo Laso anotar un altre triple que col·locava el 86-83 en el marcador. Llavors han començat les precipitacions i pèrdues de pilota dels dos equips. No obstant, una major capacitat d’anotar en les segones opcions del BC Andorra ha permès brindar a la Bombonera la tercera victòria consecutiva, aquesta per 93-88. Per tant també cada espectador s’endurà una hamburguesa cap a casa.

El proper partit del BC serà el dissabte, 8 de març, a les 20:45 hores, al Pavelló Fontes Do Sar de Lugo contra el Breogán, equip que té les mateixes victòries (8) que els andorrans.





Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (11), Jerrick Harding (21), Stan Okoye (8), Felipe dos Anjos (2), Nikos Chougkaz (7), Enzo Goudou-Sinha (0), Nacho Llovet (2), Chumi Ortega (0), Ferran Bassas (2), Kyle Kuric (10), Ben Lammers (12), Sekou Dombouya (18).

Anotadors del Baskonia: T. Sedekerkis (3), Luwawu-Cabarrot (12), Trent Forrest (16), Khalifa Diop (7), Chima Moneke (14), Markus Howard (5), Ongjen Jaramaz (2), Niko Rogkavopoulos (8), Donta Hall (8), Luka Samanic (13).