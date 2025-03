Salvador Cornella, 8è a l’eslàlom de La Molina

Carlos Salinas i Salvador Cornella entrenant-se (FAE)

Aquest diumenge s’ha disputat a l’estació catalana de La Molina la cursa d’eslàlom dels Campionats de Catalunya, 2n Memorial Lluís Breitfuss, amb la presència de l’equip EEBE U19. A la cursa masculina, Salvador Cornella ha estat 8è amb 1.35.01, a 2.93 del guanyador, que ha estat l’espanyol Miquel Mateu amb 1.32.08. L’andorrà feia el 15è crono a la primera mànega, mentre que a la segona feia el 8è temps.

Per la seva part, Carlos Salinas ha estat 13è amb +4.09, mentre que no han acabat la cursa Martí Llort, Marcel Pérez, out a la segona mànega, quan eren 8è i 22è a la primera, respectivament. A la primera han quedat fora Jan Visa, Èric Mitjana i Jordi Rogel.

A la cursa femenina, Isabella Pérez ha quedat fora a la primera mànega i Ainhoa Piccino a la segona, després de fer el 6è temps a la primera.





Xavier Salarich, entrenador de l’EEBE U19: “Estic decebut realment per la falta d’ambició en el dia d’avui, perquè tot i que les condicions eren complicades la veritat és que no és excusa. Hem tingut un paper molt fluix i no treballem per això. Hem de ser ambiciosos i treballarem per a canviar-ho”.