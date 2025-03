L’Alt Urgell, escenari de la celebració institucional del Dia de les Dones a l’Alt Pirineu i Aran

Presentació dels actes del 8M a l’Alt Urgell (CCAU)

La delegació del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran ha escollit aquest any l’Alt Urgell per a dur a terme l’acte institucional de commemoració del 8M, el Dia Internacional de les Dones. Aquell dia (8 de març), la companyia La Fanga Escènica protagonitzarà l’obra teatral ‘Dones d’herbes i flors’ a la sala la Immaculada de la Seu d’Urgell, on tot seguit hi haurà un col·loqui sobre els reptes de present i les perspectives de futur de la dona rural a les comarques de l’Alt Pirineu i a l’Aran amb la participació de diverses dones relacionades amb l’entorn rural pirinenc, i la lectura de la declaració institucional.

Posteriorment -encara el dissabte 8 de març-, a la plaça de les Monges, s’oferirà un vermut amenitzat per Diadones, l’associació de dones acordionistes del Pirineu. L’acte serà gratuït i obert a tothom. Els actes commemoratius del 8M començaran, oficialment, aquest dimarts, 4 de març, i s’allargaran durant tot el mes.

Les activitats al voltant del Dia de les Dones ja han començat aquesta setmana amb la inauguració d’una exposició a l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell que a partir del dia 19 de març es podrà veure també a l’Oficina de Turisme d’Oliana. L’àrea d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), en col·laboració amb diversos ajuntaments i entitats, ha fet aquest any un pas endavant en la descentralització dels actes del 8M i al llarg de tot el mes se n’ha programat a Coll de Nargó, Oliana, la Vansa i Fórnols, Arsèguel i Organyà, a banda de la Seu d’Urgell, on hi haurà el gruix de la programació.

En paraules de la vicepresidenta d’Atenció a les Persones del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Mireia Tarrats, “aquest any queda més palesa que mai la voluntat i l’interès que ens mou des del Consell per a fer arribar a qualsevol municipi, per petit i allunyat que sigui, tots els serveis i totes les iniciatives de les diverses àrees comarcals, i més quan es tracta de reivindicar la igualtat entre homes i dones, i de fer el reconeixement que es mereixen a les dones d’entorns rurals i de muntanya com el nostre”.

De fet, s’aprofitaran els actes per a donar a conèixer el Consell de Dones a Coll de Nargó, a Arsèguel i a Cava. Per la seva part, la tinent d’alcalde d’Acció Social de la Seu d’Urgell, Christina Moreno, ha subratllat que “aquest és un dia de celebració, però també de reflexió, per a ajudar-nos a actuar conscientment, a desprendre’ns d’aprenentatges socials inconscients i obsolets i aconseguir prendre part activa de les nostres accions, basades en noves perspectives, més comprensives, diverses, alliberadores i sobretot, respectuoses amb les dones i amb tothom. El 8 de març és un dia per a celebrar la igualtat, però tenim 364 dies per a posar-la en pràctica”.

De l’extens programa previst destaquen diverses projeccions cinematogràfiques i representacions teatrals tant als cinemes Guiu de la Seu com en altres escenaris de la comarca, a més de xerrades, tallers i caminades. Tota la programació es pot consultar aquí https://www.alturgell.cat/sites/default/files/8M-AltUrgellL.pdf.