El Barça s’estrena a Encamp amb un entrenament conjunt de l’handbol i el futbol sala, a Engolasters

Els equip de futbol sala i handbol del Barça al llac d’Engolasters (Comú d’Encamp)

El Barça torna a Encamp i s’estrena amb les dues primeres seccions, que coincideixen la mateixa setmana, l’handbol i el futbol sala, i que per primera vegada han decidit aprofitar l’entorn d’Engolasters per a fer un entrenament físic de forma conjunta. El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha rebut els dos equips a Engolasters manifestant que “és una novetat i molt maca per tenir els dos equips junts”. En aquest any record d’estades de pretemporada ha destacat que “enguany tenim quatre seccions del Barça i altres equips, com el Paris Basketball, i això és el fruit de la feina que fa anys que estem fent” i ha anunciat els diferents partits de pretemporada que hi haurà a principis de setembre.

Fernàndez ha destacat també “les inversions fetes a les instal·lacions esportives, amb un públic objectiu que són els ciutadans d’Encamp, però que reverteixen en els clubs professionals i amateurs que ens visiten durant les estades durant la temporada” i ha recordat a tall d’exemple, el canvi del parquet a la pista del Pas de la Casa o els nous pòdiums a la piscina.

Dika Mem, capità del Barça d’handbol, que ha estat dels primers ha arribat després de l’ascens pel Riu Blanc, ha qualificat aquest entrenament com a “dia dur”, però “sempre que estem aquí [a Encamp] tenim una bona rebuda i ho tenim tot per a poder treballar” i ha afegit que “el treball que fas aquí et serveix després”. I en referència a l’experiència compartida amb el futbol sala l’ha valorat “molt bé que ho fem conjuntament, som el Barça”. En referència als reptes esportius ha destacat que “volem competir per tots els títols possibles”.

Al seu torn l’entrenador de l’handbol blaugrana, Carlos Ortega ha posat en relleu que aquesta activitat matinal “és un espectacle a nivell de naturalesa i és una activitat diferent, molt “mata cames”, però bé, molt bé, per a fer grup”. En referència als reptes esportius manifestava: “tenim un equip competitiu” i ha reforçat la idea que “el nostre objectiu és estar a la Final Four i intentar aconseguir tots els títols” assegurant que és un repte difícil per la gran quantitat d’equips que han preparat les seves plantilles amb el mateix objectiu.

Pel que fa al futbol sala, el porter Dídac Planas, que ja ha estat en diverses ocasions a Encamp fent la pretemporada, ha destacat que comencen “amb la il·lusió d’iniciar una nova etapa amb cares noves” i ha remarcat que “sempre que venim [a Encamp] tenim bons records, bon lloc per a posar-nos a punt i començar una temporada més amb il·lusió i ganes”. Planas ha explicat que era la primera vegada que feia un entrenament conjunt i “el club que tenim és també compartir amb les altres seccions i som com una família”. Més en clau de temporada ha recordat que “l’exigència al Barça és la que és, el projecte i la responsabilitat que tenim és la de competir per a intentar guanyar sempre”, i ha afegit, en referència a la rebuda del nou entrenador, que “el rebem amb els braços oberts per a continuar creixent com a equip”.

Finalment, Javi Rodríguez, el nou entrenador del Barça de futbol sala, i un habitual a Andorra com ell mateix ha destacat (ha fet estades a Encamp amb l’Industrias Santa Coloma o diversos campus al país), ha remarcat que “m’encanta aquest país, de fet Andorra és la meva segona casa” i ha afegit: “ara tenint la sort, a més a més, d’entrenar el millor equip del món”. Rodríguez ha insistit que “Andorra és quelcom especial” i en referència als reptes esportius afegeix que “sabem l’exigència d’aquest club” i ha marcat com a objectiu “remar tots en la mateixa direcció, molt treball, esforç i sacrifici” i en referència a la Champions “cal recuperar el que s’ha perdut”.

L’estada del primer equip de futbol sala finalitza aquest dijous i la de l’equip d’handbol aquest divendres. La setmana vinent, a partir de dilluns, serà el torn de l’equip blaugrana d’hoquei patins i al setembre les estades de pretemporada dels equips de bàsquet. Durant el primer semestre de l’any Encamp i el Pas de la Casa han rebut ja una vintena d’estades esportives de diferents disciplines com la natació, el waterpolo o el voleibol.





Entrenaments en obert aquesta tarda

L’estada del FC Barcelona donarà diverses oportunitats als amants i aficionats de l’esport per a poder veure entrenaments i també, amb l’arribada de la secció de bàsquet, diversos partits.

Aquesta mateixa tarda de dimecres hi haurà una sessió oberta d’entrenament de la secció de futbol sala, a partir de les 17:15 h i fins a les 18 h, i qui vulgui veure una sessió d’entrenament de l’handbol podrà fer-ho a partir de les 19 h i fins a les 19:30 h, al Complex Esportiu d’Encamp.





Partits de bàsquet a Encamp durant la pretemporada

El dissabte, dia 6 de setembre, hi haurà un “partit d’Eurolliga” com a prèvia a la VII edició del Trofeu Encamp, amb l’amistós entre el Barça de bàsquet i el Paris Basketball. El dilluns, dia 8 de setembre, serà el primer partit del Trofeu Encamp entre el BC Andorra i el Paris Basketball, i el dia 10, serà el torn del Toulouse Métropole Basket, de la F2 francesa, i l’Uni Girona, equip català de Lliga Femenina i Euroligue Women.