El carrer Major de la Seu celebra la seva festa gran

Pancarta anunciant la festa al carrer Major de la Seu (RàdioSeu)

El carrer Major de la Seu d’Urgell celebra la seva festa gran al llarg d’aquesta setmana. Els actes han començat amb la missa en honor a la Mare de Déu de la Llet, a la Catedral de Santa Maria i, per a aquest dimecres, a les 8 del vespre, s’ha programat una proposta cultural en col·laboració amb l’Espai Ermengol: una visita guiada i passejada per la història del carrer, que sortirà des de davant del Museu de la Ciutat.

Dijous ja començaran els actes més lúdics i ho faran amb el Correquintos, a partir de les 8 del vespre, que s’iniciarà des del local de Meteo Pirineus i comptarà amb la batucada del grup Tambuka. Més tard (23.30 h), el grup urgellenc Flanders actuarà a la plaça Patalín.

Divendres dia 8, també a la plaça Patalín (que acull la gran majoria d’actes del cap de setmana), a les 6 de la tarda hi haurà el pregó i la traca d’inici, seguida, a les 7, pel ball de tarda amb el Duo Pep i Maria José. A partir de les 9 del vespre, es podrà participar en un karaoke. I partir a 2/4 de 12 de la nit i fins a la matinada, actuaran el grup Soul Storm i DJ Spicy Monkeys.

Dissabte, i amb una graella d’horaris semblant, es tornarà a començar a les 6 de la tarda, en aquest cas amb un berenar i jocs infantils. A les 7 del vespre arribarà una novetat d’enguany: la Cursa Beer Mile, en què els participants han de recórrer una milla -1.600 metres- amb quatre parades en què a cadascuna hi beuen una cervesa. A les 8 del vespre es farà una Flashmob; a les 9, un taller de bachata; i a partir de 2/4 de 12 de la nit, actuarà el conjunt de versions Set de Copes i es completarà la matinada amb disco mòbil.

Per a acabar, diumenge, dia 10, ja es començarà a les 10 del matí, amb els tornejos d’escacs i de botifarra que tindran lloc als porxos del carrer Major. A les 12 del migdia es farà una Festa de l’Escuma, acompanyada d’un vermut. A les sis de la tarda s’organitzarà un bingo a la plaça Patalín, on tot seguit (19.00 h) hi haurà el Sopar Popular amb què es clourà la celebració.