El 62% de la població vacunable ja ha rebut com a mínim una dosi

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha actualitzat aquest dimecres les dades referents a la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat. Així, ha apuntat que la xifra total de casos des de l’inici és de 13.873 persones (+6) i es registren un total de 13.688 altes (+9). El total de defuncions fins a la data és de 127.

El ministre ha recordat que el nombre d’actius és 58 persones (-3) i des de la setmana passada no hi ha cap persona ingressada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell a causa de la COVID-19. També és baixa l’afectació a les aules: hi ha 6 classes sota vigilància activa –1 en total i 5 en parcial– i 4 en vigilància passiva.

Pel que fa al Pla de Vacunació, Mas ha destacat que “actualment hi ha un 62% de la població vacunable que ja ha rebut, com a mínim, una dosi de la vacuna contra la COVID-19”, pel que seguim avançant cap a la immunitat de grup”. Així, ha confirmat que se segueixen administrant vaccins al Centre de Vacunació, tant de primera com de segona dosi: “ahir es van posar 1.867 injeccions”.

En total des de l’inici s’han posat 65.877 vacunes: d’aquestes, 41.092 són primeres dosis i la resta, 24.785, segones. Pel que fa al nombre d’inscrits –a la plataforma www.govern.ad/preinscripcio o al 775019– la xifra s’eleva a 48.852 persones.