El Consell de Ministres aprova el Decret que regula els requisits sanitaris per als turistes

El Consell de Ministres ha aprovat un nou Decret per regular els requisits sanitaris dels turistes durant la pandèmia de SARS-CoV-2. El text deroga un primer Decret, aprovat el mes de desembre i vigent fins ara, en què es demanava als visitants que passessin 3 o més nits al país una prova diagnòstica negativa feta amb una vigència de menys de 72 hores. La mesura no era d’aplicació per als turistes espanyols, francesos, portuguesos ni pels països que complissin una sèrie de requisits.

El Decret aprovat avui inclou algunes modificacions respecte als requisits que es demanaven fins ara. Així, qualsevol turista major de 6 anys i que pernocti 3 o més nits al país, han de disposar o bé un certificat de vacunació on consti que s’ha rebut la pauta completa fa més de dues setmanes; o bé un certificat de recuperació a mesura que s’ha passat la malaltia en els darrers 6 mesos, o bé una prova TMA/PCR efectuada les 72 hores o d’antígens en les darreres 48 hores. Aquestes acreditacions poden ser demanades o bé pels establiments hotelers, o bé aleatòriament per la Policia.

Així i tal com ja passava en l’anterior Decret, estan exempts de presentar qualsevol d’aquests requisits els ciutadans de França, Espanya i Portugal. També els que siguin considerats països verds en el llistat setmanal del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties o els països que duguin a terme una ràtio de més de 5.000 proves setmanals per cada 100.000 habitants amb una taxa de positivitat inferior al 5%. El llistat actualitzat dels països exempts es pot consultar a https://www.salut.ad/temes-de-salut/coronavirus/informacio-allotjaments-turistics.