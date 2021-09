Meleta de Romer, de Gessamí Caramés

Títol: Meleta de Romer

Autor/a: Gessamí Caramés

Pàgines: 176

Editorial: Cossetània

Sinopsi:

La Gessamí Caramés és una figura televisiva i del món de la cuina estimada a Catalunya. és copresentadora del programa cuines de Tv3 juntament amb el cuiner Marc Ribas des de novembre del 2017 i se la coneix per la seva alegria, proximitat i professionalitat. Descobrim els secrets de la pastisseria de la mà de la Gessa. Per fi deixarem de banda la por als gramatges, quantitats i temperatures i entendrem el perquè de cada elaboració. Comencem amb receptes bàsiques i imprescindibles per entendre el món dolç i acabem amb els pastissos més sofisticats, passant per les postres tradicionals de la nostra terra, pans, brioixos, pastisseria americana, begudes i fins i tot opcions sense gluten, sense lactosa i baixes en calories.

Autor/a

Gessami Caramés (l’Ametlla de Mar, 1992). És la pastissera i copresentadora del programa Cuines de TV3. Comunicadora audiovisual, cuinera i barista de formació, es passa el dia entre fogons i forns, i de tant en tant s’escapa per gravar. Ha treballat de la mà de grans xefs com Michel Guérard, Paolo Casagrande o Martín Berasategui, i ara mateix està participant de diversos projectes gastronòmics.

