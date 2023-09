Suggeriments de la gent gran d’Andorra la Vella sobre urbanisme

El cònsol major, David Astrié, explicant a la gent gran de la parròquia d’Andorra la Vella els projectes urbanístics (Comú)

El Comú d’Andorra la Vella, tal com es va anunciar al juny durant el Consell de la Gent gran, ha iniciat avui dijous la ronda de contactes amb el col·lectiu de la gent gran per a fer-lo partícip dels projectes de reforma urbanística previstos a la parròquia i recollir-ne l’opinió. L’objectiu és recollir opinions i suggeriments de la gent gran perquè les millores urbanes que es preveuen puguin estar adaptades a les seves necessitats.

Així doncs, el cònsol major, David Astrié, ha mantingut una trobada amb una trentena de persones, entre les quals hi havia els membres del Consell de la Gent gran, per a exposar-los els projectes urbanístics en què s’està treballant. El més destacat és la reforma de la plaça del Poble, de la qual ja es va aprovar l’avantprojecte, i que preveu dos nivells, zones verdes, espais per als infants, una àrea per a poder organitzar esdeveniments i activitats i zones cobertes per a poder utilitzar la plaça tot l’any. Entre les millores es projecta un local que es vol fer servir de sala d’estudi amb taules i ordinadors per als infants i joves i, en aquest sentit, la gent gran ha demanat que esdevingui una sala intergeneracional perquè els majors de 65 anys també en puguin fer ús.

El cònsol major, David Astrié, ha donat resposta als dubtes dels assistents detallant que el projecte també preveu zones d’ombra i un espai que pugui fer d’escenari per a acollir concerts i ball. També es garantirà l’accessibilitat universal a la plaça, es col·locaran bancs funcionals i còmodes per a la gent gran, es mantindran les pistes de petanca existents, s’habilitaran més lavabos públics (que se sumaran als del bar de la plaça del Poble, que són públics) i hi haurà la possibilitat d’instal·lar pistes de tennis taula.

Una altra de les iniciatives que s’ha exposat és la reforma del carrer Doctor Vilanova, que passarà a tenir tres carrils (dos de pujada i un de baixada). Aquesta millora, tal com ha detallat el cònsol major, també suposarà un eixamplament de les voravies per a facilitar el passeig (la de pujada tindrà prop de 4,5 metres i la de baixada, 2,5) i es plantaran arbres als dos costats de la via. A més, al tram de la voravia del carrer Prat de la Creu més proper al terreny de l’aparcament (a l’altura de l’edifici administratiu del Govern), s’habilitaran bancs i punts de descans i una font, dues de les inquietuds expressades per la gent gran.

En la reunió també s’ha presentat el projecte d’instal·lació d’unes pistes de petanca a Santa Coloma, a la plaça propera a l’Espai Columba. Aquest estiu, per la Festa major de Santa Coloma, es van habilitar dues pistes a la zona de la gespa, que van tenir molt bona acceptació, tant per part dels veïns com de la Federació andorrana de petanca. La intenció, ara, és ampliar les pistes a la part de la plaça, una demanda que ha estat molt ben acollida per la gent gran, especialment per la ubicació cèntrica i la proximitat amb L’Enclau, la casa pairal de Santa Coloma.

Andorra la Vella es va integrar el 2017 al Réseau Francophone Villes Amies des Aînés, una entitat de la qual formen part 250 ciutats de França i àrea d’influència, com Andorra, Bèlgica o Suïssa, i que entre altres, vetlla perquè les ciutats s’adaptin a les necessitats de la gent gran.