Edgar Montellà no participarà a la Pujada la Peguera

Amb tot per decidir al Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAMM) en el grup 6 i molt al seu pesar, Edgar Montellà no podrà estar a la línia de sortida de la II Pujada La Peguera. La setmana passada el pilot andorrà aconseguia el seu objectiu de la temporada: ser campió de la Classe 11 del circuit nacional espanyol “AutoHebdo Sport” en el retorn a aquesta competició i el subcampionat en Classe 3, malgrat no haver pogut gairebé tastar el recorregut.
Primer, problemes amb el motor que ja havia patit a la competició de Beixalís van fer que tot l’equip tornés d’Alacant a Barcelona amb un permís especial de l’organització per a posar un motor nou i, en un sol dia, tornar a Onil, on, en la segona jornada de curses “he entrat abans d’hora en un revolt , quan he volgut rectificar m’ha marxat el cul i he acabat picant contra la tanca amb el resultat de perdre una roda i mig cotxe destrossat”, explicava el pilot de l’Automòbil Club d’Andorra.
En no haver patit cap d’any físic, Edgar Montellà, confiava en poder participar en la darrera prova del CAAM, però “no serà possible tenir el cotxe a punt, tenir-lo acabat d’arreglar per al dissabte. Ens quedem amb la part positiva d’aquesta temporada, hem assolit l’objectiu de l’any, el campionat en el nacional espanyol de la Classe 11. També som subcampions de la 3. En el campionat andorrà no sabem com finalitzarem, així que haurem d’esperar a que acabi la cursa de dissabte. Tot els imprevistos ens fan més forts cara la propera temporada, i l’aprenentatge d’assegurar des de la primera cursa tots els punts possibles, per si, com aquest any, les coses es torcen en el darrer tram de la competició”.
En la circuit andorrà que finalitzarà aquest dissabte, dia 18 d’octubre, Montellà està segon de la classificació “Scratch Sport”, amb 82 punts, per darrere de Joan Gil amb 104 i per davant de Filipe Brandao, amb 64. En la classificació del grup 6 “Sport”, Joan Gil és primer amb 39 punts mentre que Montellà és segon amb 31 i Filipe Brandao és tercer amb 25.