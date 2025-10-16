La Policia arresta un home amb cocaïna i li troba elements emprats en el tràfic d’estupefaents

La Policia va detenir, dimarts a la nit, en un control a Escaldes-Engordany, un home de 26 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Els agents el van aturar en un control d’alcoholèmia, moment en què se’l va trobar en possessió de cinc embolcalls amb prop de 4 grams de cocaïna i d’un sisè amb restes de la mateixa substància. En l’escorcoll del vehicle, es van localitzar més de 500 euros en efectiu dividits, majoritàriament, en paquets de 60 euros cadascun.
Un cop en dependències policials, el detingut va accedir que s’escorcollés el seu domicili, on les patrulles, amb el suport del Grup de Guies Canins, van acabar trobant tres paquets precintats amb un total de 228 grams d’un producte que ha donat positiu en cocaïna. Tenia, a més, una bàscula de precisió, una cinquantena d’embolcalls petits per a preparar dosis i altres estris que s’empren normalment en el tràfic d’estupefaents. En el pis també es van localitzar 21,7 grams de marihuana i 10,4 d’haixix. La Policia tenia indicis previs que podria dedicar-se al tràfic de drogues.
L’home, que es trobava en situació irregular al país, va donar positiu en tòxics, motiu pel qual se l’acusa, a més, d’un delicte contra la seguretat col·lectiva. Ha passat a disposició judicial aquest dijous al matí.
Altres detencions
D’altra banda, els darrers dies, la Policia ha detingut tres persones més per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta de dos homes de 67 i 35 anys controlats amb taxes de 0,90 i d’una dona de 43 anys arrestada per un positiu de 0,92.