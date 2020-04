Quatre nous casos de coronavirus i cap defunció a l’Alt Pirineu i Aran

El Departament de Salut de la Generalitat ha informat que en les últimes hores no hi ha hagut cap defunció per coronavirus a la Regió Sanitària (RS) de l’Alt Pirineu i Aran. D’altra banda, durant la jornada d’ahir es van confirmar 4 casos nous i s’han registrat 8 altes als centres hospitalaris pirinencs. Les altes acumulades són 95.

Actualment, 25 persones es troben ingressades a l’Alt Pirineu i Aran amb coronavirus SARS-CoV-2. D’aquests casos, 2 estan hospitalitzades a l’Espitau Val d’Aran; 16 persones s’atenen a l’Hospital Comarcal del Pallars a Tremp; hi ha 4 persones a l’Hospital de Cerdanya, i 3 persones es troben ingressades a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell.

A l’Alt Urgell estan aïllades 186 persones, de les quals 30 són casos confirmats, 95 són sospites i hi ha 65 contactes sense símptomes. Ja s’han donat d’alta 74 persones, dues d’elles aquest dijous. Tanmateix, l’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha alertat que en les últimes hores han ingressat força malalts sospitosos, tots d’avançada edat, i ha recordat que és important respectar el confinament.

Dades sobre la COVID-19 a Catalunya