Dues noves altes de pacients afectats per coronavirus al Sant Hospital de la Seu

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha donat d’alta aquest dijous dos pacients que han superat el coronavirus. Així, ara mateix al centre mèdic urgellenc hi ha ingressades dues persones amb aquesta malaltia.

El president de l’FSH i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha valorat positivament el fet que aquest començament de setmana no hi ha hagut cap nou ingrés i trasllat. Tot i això, ha reiterat la crida a mantenir les mesures de protecció i a quedar-se a casa fora d’aquells supòsits en què sigui imprescindible sortir, perquè la gran majoria de persones que han de ser ingressades segueixen una recuperació “lenta” i això demostra que “aquest virus és molt agressiu”.

A més a més, Fàbrega ha recordat que a data d’avui, dins de l’àmbit del CAP de la Seu, hi segueix havent 212 aïllades a casa seva, de les quals 38 són positius confirmats, 94 sospitosos i 83 contactes sense símptomes. De la gent que ha estat aïllada, 96 ja han rebut l’alta. Pel que fa a xifres acumulades en aquest apartat, s’ha confirmat un total de 44 positius, 130 sospites i 137 contactes.

Cap nova mort a l’RS de l’Alt Pirineu i Aran

Pel que fa a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, el Departament de Salut ja informat que el nombre de morts per coronavirus des de l’inici de la pandèmia es manté en 30 i no hi ha hagut cap nova víctima mortal les darreres hores. El nombre de positius confirmats s’eleva a 307 (cinc més que ara fa dos dies), dels quals 73 han estat diagnosticats en residències de gent gran, on hi ha hagut 4 de les 30 defuncions. I el nombre de casos sospitosos acumulat és de 710.

Al conjunt de Catalunya, el nombre total de persones mortes per la COVID-19 ja arriba a 9.186, unes 1.200 més que ara fa una setmana. La gran majoria, més de 7.000, s’han produït a Barcelona. També destaca la Catalunya Central, amb més de 1.000 víctimes, seguida de Girona (513), el Camp de Tarragona (291), Lleida (161) i les Terres de l’Ebre (37). Pel que fa al nombre de contagis, entre els confirmats (més de 46.000) i els sospitosos (87.000) ja se suma més de 130.000 casos.