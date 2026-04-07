Les dades de salut pública estan disponibles en un nou espai web de consulta oberta a la ciutadania

Coincidint amb la commemoració del Dia mundial de la salut, aquest dimarts, el Ministeri de Salut ha presentat el quadre de comandament de Salut: una eina viva que centralitza en una sola aplicació, de consulta pública, tota la informació rellevant en matèria sanitària. La ministra de Salut, Helena Mas, ha presentat l’aplicació que està disponible a la web del Ministeri, acompanyada de la tècnica de sistemes d’informació sanitària Olga Inglès.
“El quadre de comandament de salut ens permet visualitzar i fer el seguiment dels principals indicadors de salut de manera clara, estructurada i útil, facilitant la detecció de tendències i donant suport a la presa de decisions del Ministeri de Salut basades en dades objectives i actualitzades”, ha assegurat la ministra.
Helena Mas també ha recordat el compromís del Ministeri – adquirit a través del Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari – de disposar de més i millors dades sobre el sistema sanitari i la salut de la població i, amb la posada en marxa d’aquesta aplicació.
Durant la presentació s’han exposat algun dels indicadors disponibles al quadre de comandament. “L’aplicació no només ens permet poder tenir dades sobre el nostre país, sinó que aquestes ens permeten poder fer comparacions respecte a altres països, per a poder veure quin estat de salut té la nostra població i en quins àmbits cal aplicar canvis per a millorar-lo”, ha relatat la ministra de Salut.
Pel que fa a l’esperança de vida, actualment se situa l’any 2024 en 84,1 anys, per sobre de la mitjana de la Unió Europea (que se situa en 81,7 anys) i només per darrere de Liechtenstein, que té l’esperança de vida més alta dels països de la regió Europea, segons l’Eurostat. Una de les principals causes de mortalitat de la població del Principat és la malaltia isquèmica del cor, que se situa en 31,1 defuncions per cada 100.000 habitants, en comparació a les dades de l’Eurostat, Andorra es troba a la cua de la taxa de mortalitat per aquesta malaltia.
En l’àmbit dels cribratges poblacionals, el Ministeri de Salut disposa de dos cribratges de cobertura pública: el de mama i el de còlon i recte. En aquest punt, si es comparen les dades de participació de la població en els programes amb la resta de països de la regió Europea, Andorra se situa en la meitat de la taula en el cas del càncer de mama, i entre els països de la cua en el de còlon i recte, que es va engegar fa tres anys. “Això ens empeny a treballar per a difondre més els programes i animar a la població a participar-hi”, ha exposat Mas.
Finalment, en matèria de despesa sanitària pública, Andorra destina un percentatge del 5,9% del PIB a aquesta qüestió, i se situa per sota de la mitjana europea, que és entorn del 10%. “Disposem d’un sistema sanitari eficient, on tenim una despesa continguda i de molt bons resultats en salut”, ha relatat la ministra.
El quadre de comandament de salut
Aquesta aplicació s’estructura en cinc àrees temàtiques diferents: població i factors demogràfics, prevenció, estat de salut, sistema sanitari, i despesa sanitària. Actualment, disposa de 67 indicadors consultables provinents de diferents fonts d’informació com el Ministeri de Salut (enquestes de salut, indicadors epidemiològics, i estadístiques vitals), del Departament d’Estadística (indicadors demogràfics, enquestes a les llars, i estudis estadístics), i de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (registres de prestacions). Pròximament, s’incorporaran altres dades provinents de la Història Clínica Compartida i altres fonts de la informació.
De fet, la previsió és ampliar el nombre d’aquests indicadors a mesura que es vagin obtenint les dades, sempre garantint la robustesa de l’indicador. És a dir, una dada és fiable, estable i no canvia significativament, encara que hi hagi petites variacions en la seva recollida. La robustesa serveix per a escollir els millors indicadors, evitant indicadors volàtils (prioritzant els estables), resistents als errors, consistents i comparables en el temps, segons ha indicat Olga Inglès.