Dos nous aïllats a domicili amb COVID-19 a l’àrea del CAP de la Seu

El Sant Hospital ha informat que aquest dijous s’ha diagnosticat dos nous casos de contagi per coronavirus a l’àrea del CAP de la Seu d’Urgell. Així, ara mateix hi ha 12 positius confirmats aïllats a domicili a l’entorn de la capital de l’Alt Urgell, d’entre el total de 80 persones en seguiment. Pel que fa a la resta, 29 són casos sospitosos i 39 contactes sense símptomes.

Davant d’aquests dos nous positius, des del centre mèdic urgellenc han advertit la població del fet que això demostra que “el virus el tenim aquí”, que segueix present al territori i que per tant no es pot relaxar les mesures elementals de protecció individual, tant per no propagar el virus com per evitar ser víctima d’un contagi: ús de la mascareta, distància d’almenys 2 metres entre persones i rentat freqüent de mans. El president de l’FSH i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha recordat que “si estem en contacte amb un malalt o infectat de COVID-19, ens podem contagiar si: som a menys de 2 metres, hi som durant més de 15 minuts, sense protecció i fins a 48 hores abans de l’inici dels símptomes”.

Pel costat positiu, aquest dijous s’ha donat 3 noves altes a persones aïllades (una de les quals ha superat el coronavirus) i el nombre total d’altes en aquest àmbit ja és de 333. El Sant Hospital segueix un dia més sense cap ingressat per COVID-19 ni cap cas pendent de resultat.

Risc baix de contagi entre els infants

El centre mèdic urgellenc també ha destacat com a dada positiva el fet que els darrers estudis fets en l’àmbit de la pediatria confirmarien que els infants tenen un risc molt reduït de contraure o transmetre aquest virus. Fins a data d’avui, a Catalunya només hi ha hagut 120 casos de menors infectats i una sola víctima mortal, la qual tenia patologies prèvies. Una informació que Jordi Fàbrega valora com a “molt rellevant i tranquil·litzadora de cara a l’obertura de les escoles”. Al conjunt d’Europa, cada país ha adoptat una mesura diferent en relació a l’obertura de les escoles, ja que la informació es va actualitzant dia a dia.