Riba tracta l’agenda europea amb el nou cap negociador de la UE, Stefano Sannino

El Secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, ha mantingut la seva primera reunió amb el secretari general adjunt del Servei Europeu d’Acció Exterior, Stefano Sannino, encarregat dels afers econòmics i mundials de la UE, recentment nomenat cap negociador per l’Acord d’Associació entre la Unió Europea i Andorra, Mònaco i San Marino. Durant aquest primer contacte, ambdós mandataris han compartit les repercussions de l’emergència sanitària i han preparat la represa de les negociacions.

Stefano Sannino, ha estat nomenat recentment per l’Alt Representant per a la Política Exterior Comuna, Josep Borrell, al capdavant de la Secretaria general adjunta al càrrec dels afers econòmics i mundials. El secretari d’estat andorrà, ha valorat de manera molt positiva el nomenament de Sannino, coneixedor de la realitat del Principat, ja que durant quatre anys va ostentar el càrrec d’ambaixador d’Itàlia al nostre país. A més, el nou cap negociador té una llarga trajectòria dins les institucions europees.

Tal com ja ha anat avançant en les reunions mantingudes els passats dies amb els seus homòlegs a França i Espanya, Landry Riba ha avançat a Sannino la voluntat d’incorporar en la negociació de l’Acord d’associació diferents mecanismes que permetin a Andorra optar a solucions en cas d’una nova crisi. En aquest sentit, s’ha referit a l’Acord com un marc jurídic per poder accedir a instruments de finançament extern en cas de necessitat.

El nou cap negociador ha expressat la voluntat de la UE d’avançar en els aspectes de la negociació que encara s’han d’acordar. En aquest sentit, s’ha referit a afegir al debat les necessitats actuals sorgides durant l’emergència sanitària i la conseqüent crisi econòmica i social, a més de les qüestions ja incloses en l’agenda de treball.

Tal com ja es va anunciar per part de la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus, Andorra i la Unió Europea reprendran l’agenda de negociacions, en format virtual, a partir del 10 de juny. Fins a aquesta data, Landry Riba, està mantenint reunions prèvies amb els caps negociadors de Mònaco i San Marino, amb els seus homòlegs de França i Espanya així com amb els representants dels coprínceps.