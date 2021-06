Dos morts i un ferit crític en un accident a la C-14 a Bassella

Dos persones han mort i una tercera ha resultat ferida crítica en un accident a la C-14 a Bassella, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre ha tingut lloc cap a 3/4 de 9 del matí al punt quilomètric 128.

Per causes que encara s’estan investigant, han col·lidit tres turismes i un autobús, d’una companyia de transport andorrana. A causa de l’accident, han mort dues de les persones que viatjaven en cotxe. Un tercer ocupant ha resultat ferit crític i ha estat traslladat a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Dues persones més han estat ferides lleus i s’han evacuat a l’Hospital de la Seu. A l’autobús només hi anaven el conductor i dos guies, que han sortit il·lesos de la topada.

Arran de la incidència s’han activat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’accident ha obligat a tallar la carretera, fet que ha provocat retencions. La circulació ha estat restablerta cap a les 12 d’aquest dissabte al migdia.