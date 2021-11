Dos eslàloms més per als joves de la FAE, a Kaabdalis i Bonneval

Aquest diumenge els més joves de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) han tornat a competir a les estacions de Kaabdalis (Suècia) i Bonneval (França).

A Kaabdalis s’ha disputat un segon eslàlom FIS amb Carla Mijares i Íria Medina, però cap de les dues ha pogut completar la primera mànega. També hi ha hagut representació masculina andorrana, amb Àxel Esteve i Xavi Cornella: Esteve no ha acabat la primera baixada, mentre que Cornella no ha finalitzat la segona, quan en la primera havia estat 39è amb 52.42, a 3.21 del millor temps.

Pel que fa a la participació a l’estació de Bonneval, l’equip U19 de l’EEBE de la FAE ha tornat a disputar un eslàlom FIS Citadine, amb Jaume Núñez el mes destacat, 41è a 7.09 del millor registre, que ha estat del francès Jules Llorach (1.24.88). En la 43a plaça ha acabat Pere Cornella, a 7.48, mentre que a 7.53 i 45è ha finalitzat Pirmin Estruga. En la 61a posició amb +10.55 ha acabat Nicolas Piccino.

No han completat la segona mànega Ferran Torres ni Adrià Prats, mentre que en la primera han quedat fora Èric Ebri, Enzo Fuentes, Cerni Gil i Lluís Torres.

Xavi Bellsolà, responsable del grup Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE), ha explicat que els corredors “que anaven més forts han caigut a la primera, i els que no han atacat suficientment el traçat, a la segona mànega no han acabat esquiant amb confiança”. Bellsolà ha analitzat el cap de setmana: “A les quatre mànegues de cursa que hem fet s’han vist coses bones també. És cert que costa passar dues mànegues al nivell que poden esquiar i es posen encara molta pressió. Són les primeres curses, una presa de contacte. Hi ha molt bones coses, però no les hem pogut confirmar”.

L’equip entrenarà ara quatre dies més a Bonneval i després el grup anirà a Tignes per fer dues curses més d’eslàlom (27 i 28 de novembre) per acabar aquest primer bloc d’eslàlom.