Dos detinguts per agressions en baralles en locals d’oci nocturn

La matinada de dissabte, la Policia va detenir dos homes implicats en diferents baralles, com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral. A un d’ells, de 26 anys, se’l va arrestar per haver agredit un altre a l’interior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella. Li va propinar un cop de puny amb la mà amb què sostenia un got de vidre i li va provocar una ferida profunda a la cara que va necessitar múltiples punts de sutura.
L’altre detingut per agressió, un turista de 31 anys, va ser arrestat al Pas de la Casa després d’haver colpejat un altre home i causar-li una ferida oberta al llavi. En aquest cas, els fets van tenir lloc a l’exterior d’un local d’oci nocturn.